Ecco a voi il righello-console sui cui gira ovviamente DOOM

Raphaël Texier, studente francese di ingegneria del secondo anno, ha dato vita a quella che potrebbe essere considerata la distrazione perfetta durante le ore di studio: il Retro-Ruler, un righello che nasconde al suo interno un emulatore di giochi retrò. Una creazione che avrebbe sicuramente reso le lezioni di matematica infinitamente più interessanti per molti di noi, pur rappresentando una seria minaccia per i risultati accademici di chiunque ne venga in possesso.

Questa creazione nasce da una semplice intuizione: il righello è uno strumento d'uso quotidiano in molti ambiti professionali, particolarmente in quelli tecnici e ingegneristici. Texier ha voluto rivoluzionare questo banale oggetto di cancelleria, trasformandolo in qualcosa di eccitante e, paradossalmente, in un potenziale ostacolo alla produttività che dovrebbe facilitare. La contraddizione è evidente, ma è proprio questo aspetto che rende il progetto tanto affascinante.

Il Retro-Ruler non è stato un semplice esperimento passeggero per lo studente francese. La prima versione del dispositivo ha già ottenuto un finanziamento completo attraverso una campagna Kickstarter di successo, dimostrando che l'idea ha catturato l'immaginazione di molti appassionati di tecnologia e retrogaming.

Nonostante le dimensioni contenute, le specifiche tecniche del Retro-Ruler sono sorprendentemente valide per un dispositivo così piccolo e particolare. Al centro del progetto troviamo un display IPS da 1,69 pollici con risoluzione 280×240 pixel, sufficientemente dettagliato per riprodurre i giochi dell'era 8-bit e 16-bit con fedeltà. Il cuore pulsante è un microcontrollore dual-core ESP-32-S3, accompagnato da 8MB di RAM e 16MB di memoria flash.

L'autonomia è garantita da una batteria LiPo da 230mAh che offre circa 2 ore di gioco continuativo, con la comodità della ricarica rapida tramite USB-C. La possibilità di inserire una scheda SD fino a 64GB assicura spazio più che sufficiente per ospitare un'ampia collezione di ROM, acquisite legalmente, naturalmente.

La compatibilità del dispositivo è sorprendentemente estesa. Grazie al firmware open-source Retro-GO sviluppato da ducalex, il Retro-Ruler può emulare una vasta gamma di console storiche, tra cui NES, SNES (con alcune limitazioni), Game Boy, Game Boy Color, Game & Watch, Master System, Mega Drive (Genesis), Game Gear, Lynx, PC Engine, Coleco Vision e MSX. E sì, può eseguire anche DOOM, come da tradizione per qualsiasi dispositivo elettronico degno di questo nome.

Per chi fosse interessato a supportare questo progetto innovativo e desiderasse saperne di più sul lavoro di Raphaël, la pagina ufficiale Kickstarter del Retro-Ruler offre tutte le informazioni necessarie. Si tratta di un'opportunità per contribuire alla realizzazione di un dispositivo che unisce nostalgia videoludica e innovazione in un formato sorprendentemente funzionale, nonostante il suo evidente potenziale distrattivo.