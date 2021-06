Fallout 76 gratis a tempo limitato! L’occasione perfetta per provarlo

Come se non bastassero tutti i giochi gratis regalati in questi giorni, tra i quali troviamo anche il fantastico Control di Remedy, anche Bethesda ha voluto salire sul carro e regalare ai videogiocatori la possibilità di giocare a costo zero uno dei propri titoli. Parliamo di Fallout 76, il tanto chiacchierato capitolo multigiocatore della saga Bethesda, il quale ad oggi si può approcciare gratuitamente per tutti i giocatori PC che sono interessati, o incuriositi, dal particolare capitolo del franchise post apocalittico.

Ad annunciarlo è stata la stessa Bethesda con un post pubblicato sull’account Twitter di Fallout, dichiarando di aver deciso di rendere gratis Fallout 76 per un periodo di tempo limitato. Nello specifico, potrete giocare al più recente Fallout dal 10 fino al prossimo 16 giugno. Avete quindi una settimana di tempo per perdervi nelle sconfinate wasteland del West Virginia e conoscere i personaggi che le abitano, o i giocatori come voi che saranno li a vivere qualsiasi tipo di esperienza.

Per poter giocare gratuitamente a Fallout 76 nell’arco di tempo in cui è gratiuto, dovete essere in possesso del client Bethesda Launcher, dato che il titolo è stato reso gratuito solo su PC. Potete trovare tutto il necessario per scaricare il launcher, e di conseguenza anche la versione gratuita del titolo, comodamente all’interno del sito ufficiale, che potete raggiungere cliccando a questo indirizzo. Se avete atteso a lungo perchè non del tutto conviti da questo capitolo della saga di Fallout, questi sette giorni di prova sono il momento perfetto per sperimentare con uno dei titoli più sperimentali che la saga post apocalittica ha da offrire.

Jump into #Fallout76 and play for free during the week of June 10th-16th!

Share your tips and tricks with new players using the #Fallout76 hashtag.

Everything you need to know here: https://t.co/CyqTlrtopo pic.twitter.com/YaSrvcROhU

— Fallout (@Fallout) June 10, 2021