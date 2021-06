Farming Simulator 22: il nuovo fantastico trailer svela la data di lancio

Dopo che qualche settimana fa sono stati annunciati i primi dettagli ufficiali di Farming Simulator 22, gli appassionati di tali esperienze di gioco hanno cominciato a chiedersi quando avrebbero avuto l’occasione di mettere le mani sul titolo. A mancare all’appello era sicuramente una finestra di lancio meglio specificata, informazione fondamentale che è arrivata nelle scorse ore con la pubblicazione di un nuovo trailer di simulatore targato GIANTS.

Oltre ad aver svelato la data di lancio di Farming Simulator 22, lo sviluppatore e publisher GIANTS Software ha annunciato anche la presenza dell’uva e di due altri tipi di colture all’interno del gioco di prossima uscita. Proprio a tal proposito, la data di rilascio di Farming Simulator 22 è attesa per il prossimo 22 novembre sulle piattaforme: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia.

Le nuove generazioni di agricoltori seguiranno le orme delle generazioni precedenti giocando a Farming Simulator 22, il quale si presenta con un trailer cinematografico che mostra un padre e una figlia che lavorano insieme sul campo, sfidando la neve per poi godersi la gratificante raccolta dell’uva. Questa storia emozionante rivela anche Mack Trucks come un nuovo marchio agricolo presente nel gioco e mostra l’iconico Super-Liner in azione.

Con Farming Simulator 22 gli agricoltori virtuali di tutto il mondo potranno piantare e raccogliere uva per produrre deliziosi succhi e olive per produrre olio di alta qualità. Grazie alla nuova funzionalità delle catene di produzione, anche il sorgo è stato aggiunto alla gamma delle coltivazioni. Con la presenza di nuove colture nasce la necessità di nuovi tipi di macchine agricole. La vendemmiatrice New Holland Braud 9070L è una delle nuove aggiunte alla flotta di macchine agricole presenti in Farming Simulator 22.