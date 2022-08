Oltre al nuovo Tekken, l’EVO 2022 è stato il palco perfetto per un annuncio decisamente inaspettato: parliamo del ritorno di Fatal Fury. La storica serie di picchiaduro targata SNK si prepara infatti a tornare, a distanza di ben 23 anni dall’ultimo capitolo del franchise, che venne lanciato appunto nel 1999. Un’assenza durata fin troppo a lungo, con la società giapponese (ora quasi interamente nelle mani del fondo PIF) pronta a scongelarla dallo stato di ibernazione in cui era finita.

L’annuncio è stato decisamente stringato: SNK non ha presentato un video di gameplay, ma un breve trailer che ha annunciato l’inizio dei lavori sul nuovo gioco. “La città delle leggende continua a vivere. Un nuovo destino è nascosto nelle tenebre. Un nuovo Fatal Fury è in arrivo”, si legge nel messaggio che accompagna il video. Nessun’altra informazione in merito, nessun altro dettaglio. Il teaser trailer è disponibile subito qui in basso e svela anche quello che è l’unico artwork del nuovo gioco.

Appare abbastanza chiaro che nei modi e nelle tempistiche in cui è avvenuto l’annuncio ci troviamo davanti a un vero e proprio semplice teaser. Esattamente come per il nuovo Tekken, infatti, è molto probabile che SNK possa scegliere un altro palco, forse più adeguato, per poter mostrare qualcosa di più in merito al gioco. Questo però non significa che ciò avverrà a breve: con molta probabilità, infatti, il gioco si mostrerà solo nel corso dei prossimi mesi. Improbabile, dopo un annuncio del genere, un reveal al Tokyo Game Show 2022.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli. Non ci resta dunque che attendere eventuali nuove informazioni in merito da parte di SNK. L’unica cosa certa è il ritorno di una serie che tutti noi pensavamo essere ferma e praticamente irrecuperabile. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.