FIFA 21: i Fan sognano e propongono idee

Ci risiamo: la questione di ogni anno per eccellenza che riguarda tutti i gamer appassionati di calcio sta per tornare. Qual è il gioco migliore tra FIFA ed eFootball PES quest’anno? In questo momento non troviamo di certo i soliti migliaia di thread sui forum, o i centinaia di post sui social dato che passerà un po’ prima di mettere le mani sui prossimi capitoli dei più importanti simulatori di calcio, ma – c’è sempre un ma – i fan cominciano a speculare su cosa potranno trovare di diverso, di migliore o peggiore durante la prova su strada. I più arditi ed intraprendenti inviano idee e richieste. Scopriamole insieme.

Ovviamente partiamo dalla punta dell’iceberg, la modalità croce e delizia del gioco che tanto ci fa appassionare, quanto imprecare: FIFA Ultimate Team. In molti chiedono a gran voce un sistema che permetta di scartare i premi TOTW non richiesti, altri invece suggeriscono miglioramenti al sistema incaricato della gestione delle carte negli eventi a tempo e negli aggiornamenti settimanali. A nostro parere, Electronic Arts porrà la massima attenzione sui suggerimenti legati a FUT, ma passiamo oltre.

Un utente Twitter dal nickname ElyytFIFA chiede una vera e propria rivoluzione – di cui in effetti si era già parlato tempo addietro – che vedrebbe il simulatore calcistico made in Canada un videogioco a continuo sviluppo e costante update: attuazione quasi impossibile a dirla tutta considerando l’ammontare di vendite dei capitoli. Altro suggerimento interessante per il prossimo FIFA sarebbe, invece, quello dell’introduzione della VAR, oppure la revisione o addirittura l’intera rielaborazione del motore grafico dato l’approdo in nextgen nel prossimo futuro, o ancora delle aggiunte sull’enfatizzazione del realismo: fischi del pubblico per prestazioni non all’altezza o cori dagli spalti.

Noi di Tom’s Hardware saremmo felici anche di vedere concrete migliorie nella modalità Pro Club, che da un po’ di tempo vede sempre gli stessi bug e sarebbe davvero un peccato non sfruttare a dovere una modalità divertente come questa. E voi? Voi cosa chiedereste agli sviluppatori EA per il prossimo FIFA?