FIFA 21: le prime importanti novità del gameplay

Nonostante i rallentamenti dovuti all’emergenza Coronavirus, FIFA 21 – il videogioco di calcio, sviluppato da EA Sports – uscirà ugualmente questo autunno. Abbiamo assaporato il primo trailer del gioco, che vedrà Kylian Mbappé sulla copertina, ma abbiamo anche accesso alle prime informazioni ufficiali del titolo.

Precisamente, in questa sede vi parleremo del gameplay – che EA Sports definisce come “il più evoluto nella storia di FIFA“. Scopriamo insieme il perché, enunciando le caratteristiche salienti di FIFA 21.

Tra le più importanti novità che riguardano il gameplay di FIFA 21 troviamo:

Dribbling agile : la nuova modalità con la quale superare e aggirare i difensori, grazie ad un gioco di gambe veloce, che garantisce un maggiore controllo e reattività. Sarà abbinato alle mosse abilità –come il dribbling e la finta di trascinare palla con giravolta;

: la nuova modalità con la quale superare e aggirare i difensori, grazie ad un gioco di gambe veloce, che garantisce un maggiore controllo e reattività. Sarà abbinato alle mosse abilità –come il dribbling e la finta di trascinare palla con giravolta; Posizionamento intelligente : consentirà di mantenere la posizione giusta in campo. Gli attaccanti più abili attenderanno prima di inserirsi, rimanendo in linea con l’ultimo difensore per non finire in fuorigioco. I registi cercheranno di ritagliarsi lo spazio per agire tra le linee, mentre i difensori bloccheranno ogni passaggio in maniera più efficace;

: consentirà di mantenere la posizione giusta in campo. Gli attaccanti più abili attenderanno prima di inserirsi, rimanendo in linea con l’ultimo difensore per non finire in fuorigioco. I registi cercheranno di ritagliarsi lo spazio per agire tra le linee, mentre i difensori bloccheranno ogni passaggio in maniera più efficace; Inserimenti creativi : forniscono nuove opzioni per determinare il movimento dei compagni senza palla, rappresentando un enorme passo avanti nella costruzione della manovra per il superamento della difesa;

: forniscono nuove opzioni per determinare il movimento dei compagni senza palla, rappresentando un enorme passo avanti nella costruzione della manovra per il superamento della difesa; Scontri più realistici : rispetto al passato, sarà più credibile svincolarsi davanti alla porta, lottare per il possesso palla a centrocampo e procedere in attacco. I movimenti e gli spostamenti saranno più naturali;

: rispetto al passato, sarà più credibile svincolarsi davanti alla porta, lottare per il possesso palla a centrocampo e procedere in attacco. I movimenti e gli spostamenti saranno più naturali; Fondamentali del calcio rivisti : sulla base dei suggerimenti della community, sono stati apportati dei miglioramenti sulla qualità del gioco in ogni zona del campo, con colpi di testa manuali, bloccaggi più bilanciati, passaggi più intelligenti e una migliore reattività per offrire un controllo generale più convincente;

: sulla base dei suggerimenti della community, sono stati apportati dei miglioramenti sulla qualità del gioco in ogni zona del campo, con colpi di testa manuali, bloccaggi più bilanciati, passaggi più intelligenti e una migliore reattività per offrire un controllo generale più convincente; Modalità Competitiva: consente di riprendere lo stile di gioco dei migliori giocatori di FIFA, creando avversari con un’ampia serie di mosse abilità, dribbling e tattiche, offrendo una sfida più impegnativa e gratificante a livello Leggenda o Estremo.

Queste sono le ultime grandi novità del titolo calcistico di EA Sports che i fan tanto attendono. FIFA 21 sarà disponibile dal 9 ottobre su PS4, Xbox One e PC, ma arriverà anche sulle nuove console PS5 ed Xbox Series X. Invece, chi acquisterà la Champions Edition e la Ultimate Edition potrà giocare a FIFA 21 già dal 6 ottobre. Senza dimenticare gli abbonati ad EA Access, che potranno provare FIFA 21 addirittura dal 1 ottobre. Ricordiamo, però, che ci saranno delle agevolazioni per chi ha acquistato il gioco per PS4 e Xbox One e lo vuole giocare su next-gen.