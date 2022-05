Il divorzio tra FIFA ed Electronic Arts (e il successivo comunicato della governance del calcio mondiale) ha aperto la strada a diverse ipotesi su chi potrà occuparsi dei successivi giochi di simulazione calcistica commissionati direttamente da Gianni Infantino e soci. Uno dei primi nomi che è venuto in mente agli utenti e fan del brand è sicuramente quello di 2K, che già produce le simulazioni sportive di basket e wrestling. Le speranze di vedere però un gioco calcistico prodotto dalla parent company di Take-Two Interactive sembrano essere ridotte a zero.

Dopo la la presentazione dei risultati finanziari, infatti, il CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick ha risposto a una domanda di IGN in merito proprio a una possibilità di acquisire i diritti per la realizzazione di un prossimo FIFA. La sua risposta ha probabilmente chiuso le porte almeno a una eventuale simulazione sportiva realizzata da 2K Games. “Siamo interessati a espandere i nostri franchise sportivi e FIFA è un grande brand. Al momento però non abbiamo niente da dire”, le parole del CEO dichiarate durante l’intervista.

Questa dichiarazione chiude del tutto le porte ad un eventuale FIFA 24 realizzato da 2K Games. O almeno, le chiude per il grande pubblico. Sicuramente il publisher sta cercando di capire la fattibilità di un eventuale progetto del genere, ma siamo abbastanza certi che se davvero ci fosse qualcosa di già pronto, come per esempio un gioco sui mondiali di calcio di Qatar 2022, la risposta di Zelnick sarebbe stata molto diversa. In futuro però lo scenario potrebbe radicalmente cambiare.

La FIFA ha affermato che oltre a produrre simulatori calcistici si dedicherà alla ricerca di partner per sviluppare esperienze di gioco diverse. Una di queste dovrebbe essere indirizzata ai fan, proprio in occasione della prossima Coppa del Mondo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.