Final Fantasy 14: ci lascia un doppiatore, il toccante omaggio della community

La community di Final Fantasy 14 si è sempre dimostrata super positiva nei confronti dell’MMORPG, dei suoi appassionati e di tutto quel che ruota attorno ad uno dei videogiochi di massa online più di successo degli ultimi anni.

Proprio di recente la community si è nuovamente stretta per rendere omaggio ad uno dei doppiatori che ha preso parte alla realizzazione del gioco, il quale è venuto a mancare. Si tratta di Stephen Critchlow, doppiatore che in Final Fantasy 14 ha donato la sua voce a Edmont de Fortemps.

Per rendere omaggio a questo doppiatore, la community si è riunita poco fuori dalla villa del personaggio doppiato da Critchlow, e hanno dato vita ad un toccante omaggio a questo artista.

In memory of Stephen Critchlow, the voice of Count Edmont de Fortemps, the FFXIV community on Mateus (and other data centers/worlds) has made a vigil in his honor. We will miss you and you will always be in our hearts, Stephen Critchlow. #FFXIV #FF14 pic.twitter.com/CKl0nuYgij

