Dopo anni dall’ultimo capitolo principale, la saga di Final Fantasy è tornata tra noi portando una rinnovata struttura di gioco, un gameplay completamente action e una storia tra le più mature abbia mai raccontato. Se siete cacciatori di trofei, quindi, sarete felici di sapere che c’è molto meno da piangere rispetto al passato: i 50 trofei che compongono questo gioco non richiedono mosse astruse o il completamento di quest secondarie impossibili. Fortunatamente abbiamo scritto per voi una bella guida ai trofei di Final Fantasy 16 per permettervi di ottenere il tanto ambito trofeo di Platino.

INDICE

Prima di cominciare con lettura della nostra guida ai trofei di Final Fantasy 16 vi vogliamo ricordare solo una cosa la guida contiene spoiler sulla trama del gioco (per quanto in forma minimale).

TROFEI DI BRONZO

Risvegliato

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Un grande potere

Trofeo collegato alla trama del gioco

Accettazione

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Fuorilegge

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Retaggio

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Rosa del crepuscolo

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Da pietra a polvere

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Fiamme gemelle

Trofeo collegato alla trama del gioco.

La promessa

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Un ricettacolo completo

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Cenere alla cenere

Trofeo collegato alla trama del gioco.

Castigatore

Usa punizione su 10 nemici (escluse le battaglie nella sala delle virtù

Per punizione il gioco intende l’esecuzione possibile premendo il tasto quadrato quando un nemico di piccole dimensioni è a terra.

Non puoi nulla contro di me

Sconfiggi un boss senza subire danni

Equipaggiando l’anello per la schivata automatica ottenere questo trofeo è un gioco da ragazzi ma bisogna fare attenzione a un elemento: non tutte le grandi battaglie sono considerate boss battle. Il nostro consiglio è quello di rigiocare attraverso la pietra arete la sezione #9 del gioco equipaggiando gli anelli semplificativi, così da vincere senza problemi.

Oltre ogni limite

Mentre sei manifestato parzialmente sconfiggi 20 nemici

La manifestazione parziale è un’abilità particolare che si ottiene durante la prima metà della storia e si attiva premendo L3+R3. Il trofeo si ottiene in maniera normale semplicemente giocando.

Traslazione

Metti a segno 15 attacchi o colpi traslanti

Avendo selezionato l’eikon Phoenix basta premere il tasto cerchio e poi immediatamente dopo per effettuare la traslazione prima e l’attacco dopo.

Fuoco e fiamme

Esegui 2 contrattacchi ardenti in una sola battaglia

Il contrattacco ardente è una delle abilità sbloccabili dell’eikon Fenice. Per poter ottenere questo trofeo è necessario utilizzare l’abilità corrispondente contro i proiettili di nemici in grado di sferrare colpi a distanza (i gruppi di ribelli con un mago al seguito sono perfetti).

Attrazione fatale

Sconfiggi 5 nemici in aria dopo aver usato stretta letale

Per poter ottenere il trofeo è necessario aver ottenuto l’eikon Garuda. Una volta equipaggiato sarà semplicemente necessario saltare e premere il tasto cerchio per usare il suo talento stretta letale. Con il nemico vicino sarà semplicemente necessario attaccare continuamente per portare l’energia a zero ottenendo di conseguenza il trofeo.

Senza toccar terra

Metti a segno lacerazione, acrobazia crudele e arrocco della torre a mezz’aria prima di atterrare.

Per ottenere questo trofeo sarà necessario aver padroneggiato (quindi potenziato al massimo) almeno una delle 3 abilità dell’eikon Garuda. Presupposto ciò basterà colpire un nemico a mezz’aria (basta anche soltanto aver saltato, non è necessario che il nemico sia volante) con tutte e tre le abilità per ottenere il trofeo.

Io sono il tuono

Attiva il rilascio di 50 fulmini globulari di giustizia cieca

Questo trofeo è collegato all’utilizzo del talento di Ramuh; questo talento permette di attivare una mira in slow motion che permette di effettuare un lock on sui nemici per poi rilasciare dei proiettili con il tasto cerchio. Potenziando una volta l’abilità sarà possibile lanciare ben 9 proiettili invece di 6 con un singolo uso di giustizia cieca.

Non c’è 2 senza 3

Fai in modo che un nemico colpisca un parafulmine per 3 volte prima che questo si dissolva

Questo trofeo è legato all’abilità parafulmine di Ramuh. Equipaggiata l’abilità sarà necessario semplicemente evocarla davanti un nemico attaccante e fare in modo che questo la colpisca 3 volte.

Intoccabile

Usa parata titanica per respingere 10 attacchi nemici

La parata titanica è l’abilità principale dell’eikon Titano e permette di parryare i colpi degli avversari. Il timing è leggermente più preciso di quello richiesto per la schivata ed è solo questione di abitudine.

Duro con la roccia

Metti a segno il terzo pugno di un contrattacco titano per 2 volte in una sola battaglia

Per ottenere questo trofeo, dovrete aver prima ottenuto l’abilità “Parata Titanica”. Eseguendo una parata titanica con timing perfetto e premendo tre volte il tasto quadrato sarà possibile sferrare dei contrattacchi; mettendone a segno 2 da 3 colpi nel corso di una sola battaglia (facilissimo con i nemici più resistenti, quelli con la barra del vacillamento) sarà possibile ottenere questo trofeo.

Mega-rapido

Metti a segno un totale di 100 colpi con una megafusione di livello 2 o superiore.

La megafusione è l’abilità dell’eikon Bahamut e si attiva premendo il tasto cerchio con l’eikon equipaggiato. Questo farà comparire una barra che si caricherà lentamente schivando i colpi la barra si caricherà sempre più velocemente fino ad aumentare di livello. Accumulando 100 colpi in più battaglie con megafusioni di minimo livello 2 sarà possibile ottenere il trofeo.

Mega schivata

Effettua 3 schivate precise mentre carichi una sola megafusione

Per ottenere questo trofeo è necessario potenziare l’abilità ali di luce di Bahamuth portandola al livello 2. Questo permetterà di ottenere una megafusione di livello 4 e farà ottenere un level up della megafusione per ogni schivata andata a segno. Con 3 schifate precise (schivate eseguite con il solito tasto R1) sarà possibile caricare al massimo la megafusione e ottenere quindi il trofeo.

Brrr!

Congela 10 nemici con ondata di gelo

Ottenuto l’eikon Shiva sarà necessario equipaggiarlo ed utilizzare il tasto cerchio per effettuare la schivata con un tempismo simile a quello della schivata con R1. Le schivate eseguite con l’abilità di Shiva faranno congelare i nemici e ripetendo questo per 10 volte sarà possibile sbloccare il trofeo.

A sangue freddo

Sconfiggi contemporaneamente 3 o più nemici che sono stati congelati con congelamento, congelamento eterno o polvere di diamante

Anche qua è necessario aver ottenuto l’eikon Shiva; la maniera più veloce per ottenere questo trofeo è sbloccare l’abilità polvere di diamanti e utilizzarla su un gruppo di nemici deboli e in fin di vita (come i branchi di lupi non Akashic tra Alaperduta e Piana Nord).

Ogni singolo tendine

Metti a segno uno Zantetsuken di livello 2 o superiore per 5 volte

Ottenuto ed equipaggiato odino sarà necessario semplicemente premere cerchio per ottenere la spada dell’eikon. Colpendo i nemici con la spada sarà possibile caricare l’apposita barra e una volta raggiunto il livello 2 basterà ripetere cerchio per mettere a segno uno Zantetsuken. Ripetiamolo per 5 volte e otteniamo il trofeo.

Pugni d’acciaio

Esegui 3 contrattacchi d’acciaio in una sola battaglia

Il contrattacco di acciaio si effettua scambiando la spada di Clive con quella di Odino con lo stesso tempismo di una schivata perfetta. Questo significa che poco prima di venir colpiti è necessario premere il tasto cerchio, premendo poi il tasto quadrato per eseguire il contrattacco. Ripetiamolo per 3 volte e otteniamo il trofeo.

Eikonologia

Padroneggia tutte le abilità e i talenti di un singolo Eikon

La maniera più veloce per ottenere questo trofeo è investire 13425 punti abilità nelle skill di Fenice.

Tasche grandi e ben rifornite

Porta al massimo livello la potenza degli oggetti consumabili e gli slot dell’inventario.

Questo trofeo si ottiene completando 2 serie di missioni secondarie: quelle relative al giardino del rifugio e quelle relative all’officina di Mid. Le missioni sono caratterizzate da un simbolo verde con il + invece del punto esclamativo.

Cacciatore di taglie

Sconfiggi 10 bersagli ricercati

Basterà sbloccare la bacheca di caccia parlando con il moguri Nektar e completare 10 delle cacce li presenti per ottenere il trofeo.

Giro di prova

Completa una prova cronolito

I cronoliti sono particolari artefatti che si trovano sparsi per Valisthea e che permettono al giocatore di centrarsi su una sfida eikoncentrica con 3 stanze da 3 ondate di nemici, ognuna a difficoltà crescente.

Di tutto punto

Crea o potenzia 5 pezzi di equipaggiamento

Trofeo che si ottiene normalmente andando avanti con il gioco, a patto di parlare con Blackthorne nel rifugio.

Ferisce più la penna…

Apri 10 lettere alla scrivania

Andando avanti nella storia e completando missioni secondarie Clive riceverà lettere da NPC e altri personaggi. Queste si possono aprire interagendo con la scrivania della sua stanza. Il trofeo si completa in maniera praticamente automatica semplicemente interagendo con la scrivania.

Sapere è potere

Aiuta harpocrates ad ottenere un livello di conoscenza pari a 5

Harpocrates è il bibliotecario studioso del rifugio ed è il prsonaggio con cui interagire per conoscere di più sulla lore del gioco. Per raggiungere il livello 5 (su un massimo di 8) è necessario completare il 65% dei contenuti del gioco. Completando la trama pricipale e parlando con Harpocrates ricaricando il salvataggio è praticamente impossibile perdere questo trofeo.

Strapazzami di coccole

Accarezza Torgal 5 volte

Una volta ottenuto Torgal sarà possibile coccolarlo avvicinandosi durante l’esplorazione e tenendo premuto il tasto X

Un bravo cagnolone

Esegui 5 morsi precisi

Una volta ottenuto torgal come compagno basterà premere il tasto SOPRA sulla croce direzione per far sferrare un morso da Torgal a un nemico. RIpetendo questo iter per 5 volte sarà possibile ottenere il trofeo.

Al galoppo

Cavalca ambrosia per la prima volta

Per ottenere questo trofeo è necessario completare una delle prime missioni secondarie ottenute nella seconda metà del gioco.

Rosfield esploratori

Visita tutte le aree sulla mappa del mondo e su quelle locali

In FF16 ci sono 68 zone dotate di un nome; visitandole tutte sarà possibile ottenere questo trofeo. Completando tutte le missioni secondarie il trofeo sarà ottenuto automaticamente.

Eureka

Spendi 36.000 guil al Tinozza e Corona

Questo trofeo si ottiene offrendo 36.000 guil in alcolici agli astanti del pub interno del rifugio. Utilizzando un salvataggio manuale fatto prima della donazione e ricaricando è possibile versare di volta in 10.0000 guil facendoli rimborsare dal caricamento per ottenere il trofeo.

TROFEI D’ARGENTO

Più di 50.000!

Infliggi almeno 50.000 danni a un nemico vacillante

Questo trofeo si ottiene con grande semplicità nel NG+ (che di per sé è obbligatorio da fare per ottenere il platino).

Apertura mentale

Ottieni 6 insegne

Questi oggetti chiave si trovano completando le questline legate ad alcuni personaggi secondari; completando tutte le missioni secondarie sarà possibile ottenere questo trofeo.

Accumulatore

Ottieni tutti gli oggetti importanti

Per ottenere questo trofeo è necessario ottenere i 22 cimeli che si possono consultare poi esposti nella stanza di Clive.

Vi rimandiamo alla guida apposita per scoprire quali sono e come si trovano.

Il crepuscolo degli dei

Crea la spada leggendaria Gotterdammerung

Per ottenere questa spada è necessario completare tutta la questline di Blackthorne e trovare una serie di ingredienti. Gli oggetti in questione non vanno farmati bensì si ottengono semplicemente completando missioni secondarie e cacce ai ricercati.

Patrocinio

Ottieni tutti gli oggetti disponibili da parte dei tuoi sostenitori

Gli oggetti in questione si ottengono tutti parlando con l’apposito NPC nel rifugio e derivano dall’accumulo dei punti fama. Completando cacce e missioni secondarie è possibile ottenere tutto il necessario.

TROFEI D’ORO

Stella cadente

Adempi al tuo retaggio

Trofeo collegato alla storia e quindi non mancabile

Gran Maestro

Potenzia al massimo tutte le abilità e i talenti

Per ottenere questo trofeo è necessario potenziare al massimo tutte le abilità di tutti gli Eikon. Per fare ciò serviranno 118.400 punti abilità, un quantitativo tale da obbligare il giocatore o a farmare molto (e la maniera migliore è farmarsi le iene che si trovano a Vidarges, nell’isola di Cineria) o a completare il New Game +.

Fantasia Finale

Completa il gioco in modalità FINAL FANTASY

Una volta completata la main quest sarà possibile sbloccare il new game plus, ovvero una modalità in cui ricominciare l’avventura mantenendo gli oggetti e l’equipaggiamento. La modalità avrà anche un nuovo selettore di difficoltà chiamato Final Fantasy: completando il gioco a questa difficoltà (equipaggiando gli anelli sarà tutto molto più semplice) sarà possibile ottenere anche questo trofeo.

TROFEO DI PLATINO

Il cronista

E cosi il nostro viaggio si conclude

Ottieni tutti i trofei precedenti