L’accesso al rifugio definitivo nella seconda metà della storia di Final Fantasy 16 permette al giocatore di scoprire un nuovo tipo di contenuto chiamato cimeli. Questi, appesi nella stanza di Clive all’interno del muro dei ricordi, non sono altro che una lista lunghissima di importanti oggetti con cui si avrà a che fare durante il corso dell’avventura.

Poiché raccogliere tutti i cimeli è uno degli step obbligatori per il platino (c’è un trofeo dedicato chiamato accumulatore, di più sulla nostra guida ai trofei), ecco una bella guida ai cimeli per Final Fantasy 16, così da raccogliere tutti questi oggetti importanti e ottenere il trofeo in questione.

Nota bene: la guida ai cimeli di Final Fantasy 16 potrebbe contenere spoiler legati alla trama del gioco; nessun oggetto è missabile per sempre ma alcuni hanno bisogno dell’esecuzione di alcune azioni per essere ottenuti.

Final Fantasy 16: tutti i cimeli

Ecco una lista di tutti i trofei: gli unici non legati a missioni secondarie sono il 17 e il 22