Final Fantasy 7 Remake: allarme Coronavirus, Square Enix cancella un evento

Il Coronavirus fa ancora una volta parlare di sé e, temiamo, non sarà l’ultima. Il timore del contagio ha spinto Square Enix ad annullare un evento promozionale dedicato a Final Fantasy 7 Remake, il nuovo/vecchio GDR in uscita ad aprile, che si sarebbe dovuto tenere ieri, 22 febbraio, all’interno di una delle principali linee ferroviarie di Tokyo.

Secondo quanto riportato, l’evento (chiamato Battle Train) si sarebbe dovuto tenere tra le stazioni della linea Yamanote di Tokyo. Si sarebbe trattato di una caccia al tesoro interattiva, legata a un’app mobile per la realtà aumentata. I partecipanti erano 280 e avrebbero ottenuto una serie di souvenir dedicati ai protagonisti di Final Fantasy 7 Remake, come Cloud Strife, Tifa Lockhart e altri. Inoltre, ci sarebbe stata una lotteria social che avrebbe permesso di ottenere 77 premi. Tutto questo, però, è stato annullato in via cautelare.

Bisogna sottolineare che Square Enix aveva in realtà già preso provvedimenti per evitare di far entrare i partecipanti in luoghi non sicuri: i vagoni scelti erano stati preparati e ripuliti, ma alla fine la società ha preferito non correre alcun rischio. Mettere molte persone in un piccolo luogo chiuso durante un evento ufficiale di cui si ha la responsabilità, probabilmente, non è sembrata una buona idea.

Non è il primo evento cancellato da Square Enix nel mese di febbraio: la società giapponese si è infatti ritirata dal PAX East 2020, esattamente come Sony che, tra le varie, avrebbe dovuto mostrare The Last of Us Part II. La cosa più importante è che vengano prese le giuste precauzioni senza allarmismi, in ogni caso.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile su PlayStation 4 (in esclusiva temporale di un anno) a partire dal 10 aprile 2020. Diteci, cosa ne pensate del gioco e del lavoro di remake realizzato da Square Enix? Quanto visto fino a questo momento vi convince?