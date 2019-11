Final Fantasy 7 Remake: la doppiatrice di Tifa ha ricevuto delle minacce

Senz’ombra di dubbio quando si vanno a nominare saghe videoludiche leggendarie, spesso e volentieri la serie di Final Fantasy viene nominata. Tantissimi capitoli hanno saputo in qualche modo plasmare la cultura pop odierna rendendo questa saga un fenomeno di massa. Ovviamente uno dei capitoli più amati della serie è Final Fantasy 7 (ed anche il futuro Final Fantasy 7 Remake). Grazie alla sua profonda lore, al salto tecnico impressionate (per l’epoca) e a una gamma a dir poco variegata di personaggi, il settimo capitolo ha saputo tenersi in piedi anche a distanza di anni!

Proprio per questo motivo tantissimi fan non vedono l’ora di mettere le mani sopra il futuro remake dedicato al titolo. Tuttavia, come per ogni prodotto che cerca di “ritoccare” delle piccolezze emblematiche, anche Final Fantasy 7 Remake è stato preso di mira dai fan più accaniti. In particolar modo quelli che ne stanno più soffrendo sono i doppiatori che, durante i mesi passati, hanno dovuto affrontare la furia dei fan. Ayumi Ito (conosciuta per il suo ruolo come Tifa) durante le scorse settimane ha subito svariati episodi particolari.

Stando a quanto riportato da svariate testate nipponiche, la doppiatrice nipponica di Final Fantasy 7 Remake ha ricevuto svariate minacce alla propria vita da fan a dir poco deviati. Dietro queste minacce non ci sarebbe un motivo ben preciso se non l’odio gratuito verso Ito. Purtroppo in certi casi i messaggi di questi “fan” sono a dir poco spaventosi e disturbanti: preferiamo non riportare le parole esatte utilizzate, per questo motivo.

Insomma, questi particolari episodi di cronaca ci fanno capire che la passione (indipendentemente dal lato artistico al quale è legata) può diventare ossessione e quindi pericolosa nei confronti del prossimo. Come sempre, diteci la vostra riguardante questo delicatissimo argomento attraverso la sezione dei commenti del sito. Inoltre vi ricordiamo che, Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal prossimo 3 Marzo 2020!