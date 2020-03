Final Fantasy 7 Remake: lo sviluppo della parte 2 inizierà dopo l’uscita della prima parte

Final Fantasy 7 Remake è il titolo che milioni di videogiocatori non vedo l’ora di giocare e siamo sicuri che la demo rilasciata nella giornata di ieri non avrà fatto altro che aumentare l’attesa da parte degli appassionati verso il nuovo titolo di Square Enix. Come è stato reso noto più volte dalla compagnia giapponese, il remake del settimo capitolo di Final Fantasy sarà però diviso in più parti, con questo primo titolo che ripercorrerà gli eventi all’interno della città di Midgar. Per quanto riguarda la seconda parte ne ha parlato recentemente il producer Yoshinori Kitase.

In un’intervista con la redazione di GameSpot, Kitase ha dichiarato che la fase di pre-produzione della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake è già iniziata da svariato tempo, mentre lo sviluppo avrà inizio non appena la prima parte verrà rilasciata sugli scaffali dei negozi, e all’interno degli store digitali. Kitase, che tra i molti altri lavori è stato lo sceneggiatore del settimo capitolo originale, ha inoltre dichiarato che una volta avviato lo sviluppo della seconda parte proseguirà senza interruzioni.

“Final Fantasy 7 è un gioco che, fosse rimasto come l’originale, sarebbe stato ricordato come un qualcosa del passato e le persone non ne sarebbero così entusiaste. Penso che per essere amato anche dalle generazioni future dobbiamo continuare ad aggiornarlo come stiamo facendo ora, e tra 10/20 anni, potrebbe essere necessario rifare ciò che stiamo facendo oggi! Quindi, anche se questa dovesse essere l’unica cosa che farò per il resto della mia carriera, non ne rimarrò deluso” ha concluso Kitase.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà il prossimo 10 aprile in esclusiva per PlayStation 4. Finito il periodo di esclusività sulla console Sony, il titolo uscirà anche su PC e Xbox One ad aprile 2021. Cosa ne pensate delle recenti parole di Yoshinori Kitase riguardo al progetto Final Fantasy 7 Remake?