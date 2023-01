Anche il Final Fantasy 7 originale, quello uscito nel 1997, ha finalmente ottenuto il suo doppiaggio personale e decente. Il tutto grazie a una community di modder chiamata Tsunamods. Avete capito bene, grazie a una specifica mod adesso potrebbe rigiocare il vostro FF preferito di sempre con un doppiaggio che tiene conto dell’intero script originale, applicato all’esperienza degli anni ’90.

Echo-S 7 mod, questo il suo nome, ha raccolto il lavoro di un team volontario a livello globale, interno alla community di Tsunamods, che ha riunito le proprie forze e talenti per dare voce a ogni anfratto del gioco, comprendendo sia “i personaggi principali che gli NPC secondari”. Differentemente dai precedenti tentativi in questo senso, la mod sembra promettere un impegno molto più grande e professionale con le sue voci e adattamento vocale: “Il cast principale e secondario sono tutti attori ben addestrati con una fantastica qualità vocale e tecnica”.

Per presentare sul tutto è stato rilasciato un trailer imperdibile con Final Fantasy 7 e le nuove voci, anticipando un’esperienza che sembra essere limata al dettaglio. Le scene riproposte con il doppiaggio hanno un sapore sia nostalgico che moderno. È bene precisare, però, che il lavoro offerto da questa mod si basa sullo script giapponese (tradotto nuovamente per questa occasione) e non su quello inglese di Final Fantasy 7 che tutti conosciamo, per motivazioni strettamente legate alla recitazione a voce.

Se interessati, mentre ce ne restiamo in attesa di nuovi dettagli riguardo a questa serie di videogiochi, potete trovare la moda Echo-S 7 sul sito di Tsunamods, lasciandovi coinvolgere in questa nuova fatica direttamente dalla community degli appassionati. Cosa state aspettando?

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.