In occasione del 35esimo anniversario della serie, Square Enix ha annunciato l’arrivo di Final Fantasy Pixel Remaster su PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’annuncio è arrivato proprio nella giornata odierna, nelle prime ore del mattino, senza però annunciare una precisa data di uscita e ha messo la parola fine ad alcuni rumor che si erano diffusi nel corso degli ultimi giorni, in merito proprio all’arrivo dei giochi sulle piattaforme Sony e Nintendo.

Andiamo con ordine: Final Fantasy Pixel Remaster sarà disponibile a partire dalla primavera del 2023. I giochi inclusi sono gli stessi della versione PC e potranno essere acquistati sia in bundle, sia singolarmente in versione digitale. Square Enix ha però pensato anche ai fan e ai collezionisti, con una Limited Edition fisica che sarà disponibile al day one e di cui i pre-order sono già aperti sul sito ufficiale del publisher e sviluppatore.

La Limited Edition è decisamente ricca di contenuti, tra cui un vinile e un set di adesivi. Il costo? Ovviamente alto: 274,99 Euro, ma al momento in cui scriviamo il tutto è andato sold out. Non è però chiaro se Square Enix abbia prodotto ancora qualche unità e nel caso possa riaprire i pre-order, magari nel corso del prossimo anno. Di seguito i contenuti inclusi in questa speciale edizione:

Il gioco in versione fisica

Box dell’Anniversary Edition

Due vinili con le musiche del gioco e una cover creata da Kazuko Shibuya

Un artbook

Adesivi

The Final Fantasy Pixel Remaster series is coming to Nintendo Switch and PlayStation 4. Experience these classics individually or as a bundle when they launch digitally in Spring 2023. Full details: https://t.co/eFZnqs6sPK pic.twitter.com/ciGKH8gkH8 — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) December 18, 2022

Come abbiamo già specificato poco più sopra, le versioni PS4 e Nintendo Switch di Final Fantasy Pixel Remaster non hanno ancora una data di uscita. Il lancio dei giochi è previsto per la primavera del 2023, come di consueto in questi casi vi invitiamo ad attendere ulteirori notizie in merito, che possano fare più chiarezza per quanto riguarda il lancio. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.