Nintendo continua la guerra agli emulatori Switch: nel mirino Suyu, Nuzu, Uzuy, Torzu e Sudachi

Nell'ambito della sua campagna contro la pirateria di videogiochi, Nintendo ha recentemente esteso le sue azioni legali ai creatori di emulatori per la console Switch. Tra gli obiettivi più recenti figurano i progetti di emulatori come Suyu, Nuzu, Uzuy, Torzu e Sudachi, tutti rimossi dalla piattaforma GitHub, grazie al precedente giudizio ottenuto contro lo sviluppatore dell'emulatore Yuzu.

Questa offensiva legale segue un periodo di negoziato in cui, sorprendentemente, Nintendo e gli sviluppatori anonimi di Yuzu hanno raggiunto un accordo per risolvere la disputa. Sebbene una sentenza a favore dell'azienda dopo un processo avrebbe potuto rappresentare un deterrente più significativo, l'accordo raggiunto ha comunque permesso a Nintendo di proteggere il suo marchio e garantire la cessazione di operazioni analoghe in futuro. La sentenza e l'ingiunzione permanente risultanti dall'accordo delineano azioni specifiche relative all’emulazione, dettagliando il perché delle azioni di Nintendo in termini di illegittimità e violazione dei loro diritti legali.

Particolarmente rilevante è la notifica DMCA che Nintendo ha inviato a GitHub il 5 luglio 2024, identificando 14 repository che contengono o sono basati sul codice di Yuzu. Nintendo afferma che questi emulatori non solo permettono di giocare illegalmente ai titoli per Switch, ma che violano anche le misure di protezione tecnologica adottate dalla società per prevenire la riproduzione non autorizzata dei suoi giochi su dispositivi non approvati.

Alla data attuale, la conseguenza di tale notifica è che tutti i repository indicati sono non più disponibili: la maggior parte mostra un messaggio di "pagina non trovata", suggerendo che i relativi sviluppatori hanno risposto prontamente alla notifica rimuovendo i loro contenuti. Altri non hanno risposto in tempo o affatto, risultando in un avviso di rimozione da parte di GitHub stesso.

Non tutti si arrendono

Nonostante la rimozione, il creatore di Sudachi, uno degli emulatori colpiti, ha esposto pubblicamente sui social media che intende riscrivere completamente il suo software in modo da conformarsi alla legge, senza però includere contenuti illegali. Ha evidenziato la difficoltà di interpretare le disposizioni contro l'elusione tecnologica della DMCA, un punto tanto fondamentale quanto complicato, che spesso confonde anche gli esperti di informatica più qualificati.

Insomma, le azioni di Nintendo sotto il profilo legale continue a delineare nuove regole del gioco nel campo dell'emulazione software il cui spazio di manovra per gli sviluppatori sembra ridursi sempre più. La documentazione fornita dalla DMCA, compresa la sentenza e l'ingiunzione, funge da chiaro monito per chiunque operi in questo settore così delicato.