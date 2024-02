Final Fantasy VII: Rebirth | Guida ai trofei e al platino

Final Fantasy VII: Rebirth porta con sé in dote ben 61 trofei, di cui 54 di bronzo, 5 d'argento, 1 d'oro e l'immancabile trofeo di platino. Nelle righe che seguono, vi forniremo le indicazioni necessarie per sbloccarli tutti nella maniera più semplice e veloce possibile; tuttavia, se siete degli instancabili cacciatori di trofei, è bene che sappiate che dovrete faticare non poco per agguantare il platino dell'ultima fatica targata Square Enix.

In buona sostanza, saranno necessarie due run complete della storia, di cui una al massimo livello di difficoltà; inoltre, dovrete dedicare svariate ore all'esplorazione dei vari stage, al fine di ottenere i tanti collezionabili presenti nel gioco. Inoltre, tornerà il simulatore di Chadley, con le sue sfide, a cui se ne aggiungeranno altre in modalità Difficile che sono forse le prove più impegnative, la cui difficoltà sarà direttamente proporzionale al livello del giocatore e richiederanno una perfetta conoscenza del combat system di ogni singolo personaggio.

Se tutto questo non vi bastasse, ci sono una serie di sfide addizionali contro gli Epser che vi consentiranno di accedere allo scontro con Gilgamesh, una delle boss fight più complesse da raggiungere dell'intero gioco.

L'ultimo consiglio che vi lasciamo è quello di utilizzare degli slot di salvataggio extra, così da poter ottenere dei trofei mancabili in degli specifici punti di FFVII: Rebirth, che sono: nel Capitolo 4 prima della parata di Junon, all'inizio del Capitolo 12 e, sempre nello stesso capitolo 12, prima dell'appuntamento.

N.B.: i trofei privi di descrizione si otterranno tramite il semplice prosieguo nella trama di gioco.

Per altri consigli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra guida completa di Final Fantasy VII: Rebirth.

Trofeo di platino

PREGHIERA AL PIANETA

Ottieni tutti i trofei.

Trofei d'oro

JOHNNY 7 STELLE

Riferisci a Johnny che la collezione è completa

Trofei d'argento

SPADACCINO LEGGENDARIO

Sconfiggi Gilgamesh.

EVOLUZIONISTA MATERICO

Aiuta Chadley a sviluppare tutte le materie.

JOHNNY 5 STELLE

Sblocca l'esposizione e ottieni sessanta pezzi da collezione per il Johnny Miramare.

NON PLUS ULTRA

Termina tutti i capitoli in modalità difficile.

DOMINATORE VIRTUALE

Vinci tutte le sfide del simulatore di Chadley.

Trofei di bronzo

EROE CADUTO

Termina il capitolo 1.

VERO INIZIO

Termina il capitolo 2.

TRACCE NERE

Termina il capitolo 3.

ENCOMIO PRESIDENZIALE

Termina il capitolo 4.

SECONDO AVVENTO

Termina il capitolo 5.

SOTTO IL SOLE

Termina il capitolo 6.

MAKO A CARO PREZZO

Termina il capitolo 7.

FUGA DAL PARADISO

Termina il capitolo 8.

LAMENTI DEL PIANETA

Termina il capitolo 9.

VALLE DEGLI ASTRI.

Termina il capitolo 10.

DECADIMENTO CRUDELE

Termina il capitolo 11.

APPUNTAMENTO MEMORABILE

Termina il capitolo 12.

MOMENTO FATIDICO

Termina il capitolo 13.

L'UNIONE

Termina il capitolo 14.

TOCCA A TE

Vinci una battaglia.

COLPITO E AFFONDATO

Colpisci la vulnerabilità di un nemico.

VIVA LA LIBERTA'

Libera un compagno intrappolato.

ESORDIO STREMANTE

Strema un nemico.

OLTRE I LIMITI

Usa un'abilità limite.

APPRENDISTA INVOCATORE

Invoca un Esper.

SINERGIA IN AZIONE

Compi un'azione sinergica.

SINERGIA ABILE

Usa un'abilità sinergica.

VERSIONE TUTTOFARE

Porta a termine un incarico.

ABILITA' ARMATA

Ottieni un'abilità delle armi portando il livello di maestria al massimo

ESPANSIONE MATERICA

Fai salire di livello una materia.

SCALATA ROSSA

Sali di rango a Regina rossa.

CACCIATORE DI TESORI

Trova tutti i forzieri nascosti.

CITTADINO MODELLO

Alza tre insegne delle fermate dei chocobo.

STANATORE PIUMATO

Trova con il chocobo due tesori nascosti dalle lepri.

A NOI, ESPER

Ottieni una materia d'invocazione sconfiggendo un Esper.

APPRENDISTA ESPLORATIVO

Porta a termine cinque richieste per il dossier esplorativo.

RICERCATORE ESPLORATIVO

Porta a termine cinquanta richieste per il dossier esplorativo

ESPERTO ESPLORATIVO

Completa un dossier locale per il dossier esplorativo

BANDA IN AFFARI

Ottieni il vestigio nella prateria.

COMANDANTE CONDOR

Ottieni il vestigio a Junon.

PROVA SCHIACCIANTE

Ottieni il vestigio a Corel.

PROMOZIONE TURKS

Ottieni il vestigio a Gongaga.

SGOMBRO PLANETARIO

Ottieni il vestigio a Cosmo.

OSSERVAZIONE AMMANTATA

Ottieni il vestigio a Nibel.

PASSIONE MOGURI

Fai salire al massimo il livello di assortimento di un negozio moguri.

SETTIMO FANTERIA

Raduna i fanti per tutte le formazioni della parata di Junon.

Per sbloccare questo trofeo dovrete radunare tute e dieci le formazioni di soldati Shinra sparsi nell'area di Junon. In realtà è un'impresa molto semplice e vi basterà partire dall'estrema sinistra, rispetto al punto di partenza, percorrere tutta la strada pedonale che costeggia il mare e raggruppare le prime unità; dopodiché passate alla strada principale, proseguite entrando in ogni palazzo sul lato destro della strada principale (mi raccomando esaminateli tutti dal primo all'ultimo piano), proseguite con la strada interna (quella a destra posta tra le due fila di palazzi) e terminate esplorando tutti gli edifici situati all'estrema destra. Sembra più lungo di quello che sembra, ma se seguirete questo semplice percorso vi ritroverete a radunare tutte le truppe in pochi minuti e senza perdere troppo tempo a girare a vuoto fra le strade di Junon.

MIGLIOR ESIBIZIONE

Ottieni il premio per la miglior esibizione alla parata di Junon.

Per sbloccare questo trofeo dovrete innanzitutto radunare tutte e dieci le squadre di soldati Shinra per prepararvi alla parata. Una volta fatto questo, e sbloccato il trofeo "Settimo Fanteria", sfruttate uno slot di salvataggio libero e create un nuovo file di salvataggio manuale prima della parata (vi servirà in caso di errori per ricaricare rapidamente il punto più vicino alla parata). Fatto questo, quando vi verrà chiesto di formare il gruppo di soldati per la parata, usate due unità gialle, due unità rosse e un'unità verde, questo porterà la difficoltà dell'esecuzione a tre stelle (il massimo) per ogni singola esibizione. Ora non vi resterà altro che provare e riprovare le tre esibizioni della parata, cercando di non sbagliare nulla. Non potrete mancare alcun comando e dovrete avere un contatore combo sempre elevato. Al termine delle tre esecuzioni, scoprirete di aver ottenuto il trofeo solo in seguito alla premiazione, e alla lunghissima cinematica a esso collegata. Se vedrete vincere la divisione mobile (quella capitanata da Rosche), riavviate rapidamente il salvataggio manuale e riprovate senza aspettare il termine della lunga cinematica.

DOMINATORE ROSSO

Vinci il torneo di Regina rossa sulla Shinra-8.

Trofeo molto semplice ma potenzialmente tedioso. Dopo essere fuggiti da Junon, vi ritroverete sulla Shinra-8 dove si terrà un torneo di Regina Rossa. Il torneo è facoltativo, ma se deciderete di affrontarlo sappiate che dovrete giocare sei partite, di difficoltà variabile, di Regina Rossa. Per ottenere il trofeo dovrete vincerle tutte.

MIGLIOR PROTAGONISTA

Ottieni S come valutazione minima per la recitazione in Loveless al Gold Saucer.

Come per il trofeo "Miglior Esibizione", vi consigliamo di fare un salvataggio manuale prima del vostro appuntamento nel capitolo 12, in maniera tale da poter ricaricare rapidamente in caso di disfatta. Per ottenere il trofeo non dovrete sbagliare alcun comando durante l'esibizione di Loveless, e ottenere una valutazione pari a S, che si terrà a metà del capitolo 12. non si tratta di un minigioco complesso come quello della parata di Junon ma richiederà comunque un minimo di concentrazione per essere portato a termine. Come per la parata, se vedrete che la valutazione è inferiore a S, ricaricate rapidamente il salvataggio ed evitate di guardare la lunga cinematica che precede il conseguimento del trofeo.

JOHNNY 1 STELLA

Sblocca l'esposizione e ottieni dieci pezzi da collezione per il Johnny Miramare.

JOHNNY 3 STELLE

Sblocca l'esposizione e ottieni trenta pezzi da collezione per il Johnny Miramare.

TRIONFATORE 3D

Batti Sephiroth nella lotta 3D.

PIANISTA D'ECCEZIONE

Esegui i sei brani dell'Associazione per la diffusione del pianoforte in modo da meritare un premio.

CAMPIONE DELL'ARENA

Vinci tutte le sfide nell'arena.

FANTINO PROVETTO

Vinci tutte le corse di Chocobo.

TUTTOFARE INARRESTABILE

Porta a termine tutti gli incarichi.

CRESCITA AMBIZIOSA

Fai salire un personaggio al livello 70.

STREMO ALLE STELLE

Raggiungi almeno il 300% di bonus di danno colpendo un nemico stremato.

ESUBERANZA ABILE

Apprendi tutte le abilità delle armi, dei manuali di combattimento e le abilità limite.