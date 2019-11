Final Fantasy VII Remake: Square conferma cover reversibile

Manca ormai sempre meno all’uscita di Final Fantasy VII Remake, rivisitazione in chiave moderna del capolavoro uscito nell’ormai lontano 1997 sulla prima PlayStation, segnando il genere degli JRPG negli anni a venire.

Il titolo si prepara ad essere una delle produzioni più promettenti dei primi mesi del 2020, grazie ad una veste grafica totalmente rinnovata e numerose migliorie in termini di gameplay. Ci eravamo lasciati l’altro ieri con il nuovo video di Final Fantasy VII Remake che metteva in mostra Aerith, e le sue relative abilità.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono arrivate nuove informazioni da parte della stessa Square Enix. La compagnia di sviluppo ha infatti annunciato oggi, utilizzando il suo account Twitter ufficiale, che Final Fantasy VII Remake presenterà una cover reversibile per quel che riguarda il mercato occidentale: la cover posteriore sarà quindi quella riservata al Giappone,

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo 2020, ovviamente in esclusiva per PlayStation 4. Chi prenoterà il gioco, tra le altre cose, riceverà in omaggio alcuni contenuti scaricabili a tema Chocobo. E voi, avete giocato al titolo originale? Acquisterete questo nuovo remake? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!