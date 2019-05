Final Fantasy XIV raggiunge i 16 milioni di giocatori

Grandissimi risultati per Final Fantasy XIV, con il titolo di Square Enix che ha raggiunto quota 16 milioni di utenti registrati.

Partito decisamente in sordina, Final Fantasy XIV è riuscito con il tempo a rialzare la testa e a raggiungere grandissimi risultati. Successo, quello ottenuto recentemente dal MMORPG, assolutamente impensabile solo qualche tempo fa, prima dell’arrivo di A Realm Reborn.

Proprio considerando le difficoltà iniziali affrontate dal titolo di di Square Enix ancora più risalto prendono le dichiarazioni fatte dalla software house. La celebre società nipponica ha infatti recentemente annunciato che Final Fantasy XIV ha raggiunto e superato quota 16 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Un traguardo decisamente considerevole e degno di nota.

Contestualmente a tale trionfale annuncio, Square Enix ha parlato anche di Shadowbringers , la prossima grande espansione del titolo attesa per l’oramai vicino 2 Luglio su PS4 e PC. Tale update conterrà un gran numero di contenuti, come nuove aree da esplorare e nuovi nemici da affrontare. Saranno inoltre presenti anche due jobs completamente inediti, il dancer e il gunbreaker, oltre ad un’intera nuova razza.

Non mancheranno poi una serie di nuovi raid, tra i quali alcuni realizzati in collaborazione con un’altra saga di grande successo per Square Enix: NieR. Il crossover tra Final Fantasy XIV e NieR: Automata consisterà infatti di tre diversi peculiari raid, conosciuti come YoRHA: Dark Apocalypse, e gestiti da Yoko Taro in persona.

Ancora poco più di un mese quindi e potremo finalmente mettere le mani su Shadowbringers e il succulento crossover tra le due celebri saghe di Square Enix.

Che ne pensate di questa notizia, fate anche voi parte dell’enorme schiera di utenti registrati di Final Fantasy XIV o non avete mai provato il titolo? Siete pronti ad affrontare i raid orchestrati dal celebre Yoko Taro? Fateci sapere le vostre esperienze nei commenti