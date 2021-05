Final Fantasy XIV ha una data di lancio su PS5

Dopo moltissima attesa da parte degli appassionati di Final Fantasy XIV, che erano riusciti ad acquistare una PS5 e volevano giocare titolo su di essa, abbiamo finalmente una data di lancio. La versione PS5 dell’opera di Square Enix era stata presentata durante il Final Fantasy XIV Fan Fest e le moltissime migliorie avevano alimentato l’attesa dei giocatori. Oggi veniamo a sapere che il supporto totale di Final Fantasy XIV su PS5 sarà infatti pubblicato il 25 maggio 2021 assieme la Patch 5.55, non a caso.

La versione, che porta Final Fantasy XIV per PS5 fuori dalla fase di Open Beta, effettuerà anche alcune migliorie sostanziali come il supporto alla risoluzione 4K, un’interfaccia più definita, il supporto totale al feedback aptico per il DualSense e all’audio 3D, nuovi trofei e caricamenti decisamente più veloci. Parliamo quindi di tutte migliorie che fanno sfoggio della potenza di PlayStation 5 e che faranno sicuramente più che piacere ai giocatori di tutto il mondo.

Inoltre, i vecchi giocatori su PS4 avranno modo di effettuare l’aggiornamento gratuito alla versione PS5, senza quindi alcun costo aggiuntivo, e quindi non dovrete riacquistare il gioco una seconda volta. La patch 5.55 introdurrà anche altre novità come la Parte 2 di Death Unto Dawn, aggiornamenti per Save the Queen, la quest conclusiva per YoRHa: Dark Apocalypse e una ricompensa per aver collezionato tutte le carte Triple Triad.

Insomma, è evidente che Square Enix crede davvero molto in Final Fantasy XIV e che è intenzionata a supportarlo per ancora molto tempo. Ricordiamo che la prossima espansione, Endwalker, sarà rilasciata il 23 novembre 2021 e che proprio oggi parlavamo della possibilità di ricevere interessanti novità su Final Fantasy VII Remake Parte 2 nei prossimi mesi. Rimanete connessi sulle nostre pagine per non perdere novità e ulteriori informazioni su Final Fantasy XIV.