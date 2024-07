Flintlock: The Siege Of Dawn | Le migliori impostazioni per Steam Deck e ROG Ally

Il nuovo action RPG, di A44 Gmaes, Flintlock: The Siege of Dawn offre un'esperienza di gioco decisamente divertente e sopra le righe.

Ambientato in un mondo sull'orlo dell'estinzione, i giocatori vestono i panni di Nor Vanek, una geniera dell'esercito della Coalizione la quale, affiancata dalla divinità Enki, dovrà porre fine a un'invasione di non-morti capitanata da una serie di divinità indubbiamente poco aperte al dialogo.

Se per scoprire cosa ne pensiamo della produzione di A44 Games vi suggeriamo di leggere la nostra recensione, qui di seguito vi illustriamo le milgiori impostazioni per far girare al meglio Flintlock: The Siege Of Dawn sulle vsotre Steam Deck, ROG Ally e Lenovo Legion Go (per quest'ultima usate le stesse impostazioni di Ally).

Flintlock | Migliori impostazioni per Steam Deck

Su Steam Deck, e sulla variante OLED; Flintlock: The Siege Of Dawn si comporta già molto bene con le impostazioni di default. CI sono comunque alcuni accorgimenti che vi permetteranno di renderlo ancora più fluido sotto il versante delle performance, permettendovi di raggiungere tranquillamente un frame rate che varia tra i 50 e i 60 fps, con la maggior parte dell'esperienza che si assesterà su 55 fps stabili.

Overall Preset : Personalizzati

: Personalizzati Post-Processing : Basso

: Basso Qualità delle ombre : Bassa

: Bassa Qualità delle Texture : Media

: Media Qualità degli effetti : Bassa

: Bassa Distanza della vegetazione : Bassa

: Bassa Distanza della visuale : Bassa

: Bassa Gamma : 50

: 50 Framerate : Sbloccato

: Sbloccato VSync : No

: No Motion Blur : No

: No Graphics API: Direct X12

Direct X12 Super Sampling : Intel XeSS

: Intel XeSS Qualità: Bilanciata

Flintlock | Migliori impostazioni per ROG Ally

Su ROG Ally, e Ally X, potremmo consigliarvi di copiare le impostazioni di Steam Deck per godervi Flintlock: The Siege Of Dawn con il miglior framerate possibile.

La verità, però, è che sarebbe un peccato non sfruttare la possibilità di far girare il titolo a una risoluzione di 1080p, motivo per il quale vi presentiamo una serie di impostazioni che vi permetteranno di giocare a Flintlock con una qualità grafica leggermente migliore, al netto di accontentarsi di un frame rate che si stazionerà a 40fps, se userete il Turbo Mode a 25W in mobilità, o a 60 fps quando collegherete la vostra console e sfrutterete a pieno i 30W.

Per ottimizzare l'esperienza, è consigliabile aumentare la VRAM a 6GB, potete farlo comodamente accedendo alle impostazioni di Armoury Crate.

Overall Preset : Personalizzati

: Personalizzati Post-Processing : Basso

: Basso Qualità delle ombre : Bassa

: Bassa Qualità delle Texture : Alta

: Alta Qualità degli effetti : Bassa

: Bassa Distanza della vegetazione : Media

: Media Distanza della visuale : Meida

: Meida Gamma : 50

: 50 Framerate : 120

: 120 VSync : No

: No Motion Blur : No

: No Graphics API: Direct X12

Direct X12 Super Sampling : Intel XeSS

: Intel XeSS Qualità : Bilanciata

: Bilanciata Risoluzione : 1920X1080

: 1920X1080 Modalità Finestra: Schermo Intero

E Lenovo Legion Go?

Come vi accennavamo in apertura, se possedete una Lenovo Legion Go vi basterà copiare le impostazioni di Rog Ally, e Ally X, e premunirvi di accedere al BIOS per riallocare la VRAM e portarla a 6GB.

Inoltre, se opterete di usare la risoluzione massima dello schermo (2560X1600), potrete godervi Flintlock a 40fps sfruttando la potenza massima erogata dall'handheld di Lenovo, a patto di collegare il device alla corrente.