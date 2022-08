In un video di gameplay esclusivo di IGN per la Gamescom 2022, vediamo una serie di scontri che mostrano l’eroina di Forspoken, Frey, mentre scambia incantesimi al volo e usa le combo per abbattere gruppi di nemici. Il video rende molto evidente che il giocatore sarà valutato in base all’efficacia dei propri attacchi. Un contatore simile a quello presente in giochi come Devil May Cry, infatti, segna dei valori che oscillano dal grado D ad A, con moltiplicatori di esperienza offerti al raggiungimento dei livelli più alti.

Il gioco aumenta i nostri voti in una serie di categorie che valutano l’uso di incantesimi specifici a cui i nemici sono vulnerabili, mettere insieme combo di più incantesimi, eludere i nemici usando il parkour, variare incantesimi durante scontri e, apparentemente, molto altro. Sembra poi che ci sarà anche molto su cui lavorare. In un video introduttivo, infatti, Raio Mitsuno di Luminous Productions ha dichiarato: “Il cuore del gameplay di Forspoken è costruito attorno all’azione frenetica. Padroneggiando oltre 100 diversi incantesimi e abilità di Frey, i giocatori potranno godersi combattimenti duri, un parkour magico, emozionante e intuitivo e varie missioni.”

Lo stesso gameplay mostra un numero enorme di combo. Quest’ultime si adattano ad ogni situazione nella quale ci troveremo durante la nostra esperienza su Forspoken. All’interno del video troviamo anche una clip di Frey che sembra usare una tavola da surf di ghiaccio per sopravvivere nel mezzo di una cascata.

Dopo diversi rinvii, l’ultimo dei quali piuttosto recente, Forspoken ha una data di uscita prevista per il 24 gennaio 2023. Il gioco si svolge nel regno fantastico di Athia e segue Frey dopo che è stata trascinata dalla New York moderna in questo mondo misterioso e magico. Vi ricordiamo, inoltre, che la Gamescom 2022 è appena iniziata e, nonostante una serata inaugurale ricca di contenuti, c’è ancora molto da vedere.