Fortnite 2: i cassonetti lanciano i giocatori in orbita, ecco il video

Fortnite 2 permette ai giocatori di nascondersi all'interno di cassonetti, peccato che alle volte questi ti sparino in orbita, destinandoti a morte certa.

Fortnite ha introdotto varie novità con il passaggio al Capitolo 2. Oltre alla nuova mappa (messa a confronto con quella vecchia), possiamo nuotare, pescare e nasconderci all’interno di specifici luoghi, come mucchi di fieno e i meno gradevoli cassonetti della spazzatura. Fortunatamente non dobbiamo sentirne l’odore, visto che sono molto utili per sorprendere un giocatore distratto durante una partita di Fortnite 2. Il problema è che alle volte questi ci possono lanciare in orbita.

Come potete vedere tramite il video qui sotto condiviso su Reddit, il giocatore si è nascosto all’interno del cassonetto ma, nel momento di uscirne per la seconda volta, è stato lanciato in cielo. Ovviamente questo significa morte certa, poiché l’altezza della caduta danneggia oltre i 200 punti di salute e scudo sommati.

È chiaro che si tratta di un qualche tipo di bug e pare che succeda quando si cerca di entrare in un nascondiglio già occupato da un altro giocatore. Possiamo inoltre notare che il modello del personaggio non è visibile, durante la salita, quindi pare proprio che il gioco sia inizialmente convinto che il personaggio sia ancora a terra, mentre la telecamera si alza sempre di più. Alla fine, però, il personaggio riappare e iniziare a cadere.

Fortunatamente Epic Games ha già confermato di essere conoscenza del problema e di essere già al lavoro su una soluzione. Non abbiamo una data di uscita della patch, quindi nel frattempo consigliamo di non lanciarvi nei cassonetti e nei mucchi di fieno con troppa leggerezza. La gravità, come sappiamo, è il vero nemico in molti videogame. Infine, vi ricordiamo che è stato ufficialmente trovata la prima Arma Mitica di Fortnite 2, il Mythic Goldfish, che può (quasi) uccidere in un colpo.