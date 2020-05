Fortnite 12.61: tutte le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento di Fortnite 12.61 è arrivato. Questa mattina Epic Games ha messo il battle royale offline per la classica manutenzione e ha introdotto le novità del nuovo update per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Si tratta, come potete vedere, di una patch minore, ma ha comunque una grande importanza. Si tratta dell’ultima prima dell’arrivo di Doomsday, l’evento che concluderà la Stagione 2 e ci porterà verso la Stagione 3. Vediamo quindi quali sono le novità per l’aggiornamento di Fortnite 12.61.

Come sempre più spesso accade, purtroppo, Epic Games non ha rilasciato una patch notes dedicata all’aggiornamento di Fortnite 12.61. Per ora non abbiamo quindi una lista ufficiale di novità dedicate a Salva il Mondo, Modalità Creativa e Battaglia Reale. Abbiamo però varie novità scoperte dai dataminer, sempre molto attivi. Per iniziare, sono state scovate nuove skin ed emote (la Toosie Slide, basata su noto Drake): potete vedere nel video qui sotto, condiviso dal leaker HYPEX, il costume e il nuovo ballo.

DRAKE'S TOOSIE SLIDE DANCE EMOTE INGAME! pic.twitter.com/cSw8vDPcXf — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 26, 2020

A questo si aggiunge una nuova schermata di caricamento, che potete vedere poco sotto, la quale ritrae Mida mentre afferra una muta da sub. Sullo sfondo possiamo inoltre vedere il Doomsday. Questa immagine non ha nemmeno un ID, ma secondo il leaker potrebbe essere legata all’evento in arrivo. Inoltre, questa immagine fa pensare che l’acqua sarà veramente un punto fondamentale o durante l’evento o per l’intera stagione 3.

Sono molteplici i leak e i rumor che rimandano a questo scenario, per ora però non abbiamo un’idea precisa di quale sia il piano di Epic Games. Fra non molto il Doomsday avrà luogo, quindi potremo scoprirlo in prima persona: secondo alcuni si parla di una nuova mappa o di sostanziali modifiche a quella attualmente presente. Si vocifera addirittura che sarà completamente sommersa, anche se pare uno scenario improbabile.

New Loading Screen (possibly for the event, it doesn't have an ID)! pic.twitter.com/N0Kgl1fdIM — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 26, 2020

Sono inoltre stati corretti una serie di bug:

I numeri non cambiano sui costumi a tema sportivo (Corretto)

Non è possibile ricevere il rimborso per il Deltaplano Dragocorno (Corretto)

La versione iOS va a scatti e spesso porta a un crash (Corretto)

La patch, secondo quanto segnalato, pesa circa 1.4 GB, in versione PS4: non dovrebbe essere molto diversa su PC e Xbox One. Per ora non sono disponibili altre informazioni riguardo l’aggiornamento di Fortnite 12.61: è possibile che nel corso delle prossime ore i dataminer trovino altri dettagli sepolti nelle linee di codice. Essendo l’ultimo update della Stagione 2 non è strano che non vi siano contenuti di peso, ma potremo saperlo con certezze solo più tardi. Diteci, cosa ne pensate delle novità? Cosa vi aspettate dal Doomsday?