Fortnite offline: il battle royale funziona di nuovo, aggiornamento disponibile

La Stagione 3 è sempre più vicina e ora Epic Games si prepara a traghettare i giocatori verso di essa con un nuovo aggiornamento per Fortnite. Il battle royale non funziona a partire dalle 08.00 di oggi, martedì 26 maggio, proprio perché gli sviluppatori hanno dato il via alla manutenzione programmata. Fortnite è offline e lo rimarrà per alcune ore: oramai Epic Games ci ha abituati ad orari molto variabili, ma probabilmente verso le 12.00 sarà di nuovo tutto a disposizione, se non prima.

L’aggiornamento in arrivo non è uno dei più grandi, già lo sappiamo. Epic Games ha infatti confermato che si tratta dell’update 12.61: si tratte dell’ultima patch di questa stagione e probabilmente avrà lo scopo di introdurre gli ultimi elementi necessari per l’evento Doomsday. Considerando il nome, ci aspettiamo che quanto sta per accadere sull’isola di Fortnite sia a catastrofico, se non apocalittico.

Hi, everyone. v12.61 is scheduled for Tuesday, May 26. Downtime will begin at 2 AM ET (0600 UTC). We’ll post updates when downtime begins and ends. pic.twitter.com/1XOH1dkZsQ — Fortnite Status (@FortniteStatus) May 25, 2020

Le novità per la Stagione 3, secondo i leak, verteranno sopratutto sull’acqua: ci si aspetta che quest’ultima giochi un ruolo ancora più importante e che siano introdotte nuove funzionalità, come la possibilità di nuotare sott’acqua (da tempo è stata scoperta un’animazione dedicata e ancora non inserita nel gioco). Infine, vi ricordiamo che la Stagione 3 di Fortnite inizierà ufficialmente il 4 giugno. L’attesa non è quindi troppo lunga.

Per ora però, quelli sull’acqua, sono solo rumor e supposizioni. Tutto quello che sappiamo è che Fortnite è offline e per ora dobbiamo attendere l’arrivo dell’update 12.61. Il battle royale non funziona e non funzionerà per le prossime ore, quindi sfruttate il tempo per dirci: quali sono le vostre speranze per Doomsday? E per la Stagione 3?

Aggiornamento 10.55

Fortnite è di nuovo online: il battle royale funziona e potete giocare nuovamente. L’annuncio è arrivato come sempre tramite la pagina Twitter ufficiale di Fortnite Statua. Come potete vedere qui sotto.

Downtime for v12.61 has ended. Drop back onto the field. pic.twitter.com/ZgNgUtl1pt — Fortnite Status (@FortniteStatus) May 26, 2020