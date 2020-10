Fortnite: due abilità anticipano un nuovo eroe? Ecco chi sarà

La Stagione attuale di Fortnite, è decisamente una delle più complete e attive che il gioco di Epic abbia mai visto dal suo rilascio. Questo accade grazie alle infinite possibilità permessa da questo crossover che unisce il mondo del battle royale di successo all’universo supereroistico della Marvel. I grossi aggiornamenti che arrivano ogni circa due settimane, stanno inserendo nel titolo sempre più nuovi personaggi, Skin, Boss, zone della mappa e nuovi oggetti.

Mentre questa sarà la settimana del rilascio del nuovo aggiornamento alla versione 14.30, alcuni dataminer sono riusciti a scovare qualche novità in anticipo. È il caso del solito Hypex, che con un nuovo post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha fatto sapere alla community di Fortnite che sono in arrivo ben due nuove abilità chiamate: Fire Ball e Fire Jump. Ora, questa informazione sembra presagire anche ben altro.

The "Fire Ball" & "Fire Jump" abilities will probably be added in this week's update. (Reposted with higher quality) pic.twitter.com/xKrMB4HNMj — HYPEX 🎃 (@HYPEX) October 12, 2020

Stando a questi nuovi indizi, sembra che le due abilità non saranno alto che un paio delle novità presto in arrivo su Fortnite. Trattandosi di due abilità di fuoco, i giocatori hanno inziato ad ipotizzare che il prossimo eroe che debutterà nel battle royale sarà proprio Captain Marvel. Al momento possiamo soltanto speculare, e non ci rimane altro che attendere il rilascio della nuova patch che è attesa proprio per questa settimana.

C’è da dire che Captain Marvel è una delle eroine che sta ottenendo una discreta popolarità proprio in questi ultimi anni. È quindi probabile che sarà proprio lei il prossimo personaggio Marvel ad essere aggiunto in Fortnite. Cosa ne pensate di questi ultimi indizi scovati da Hypex? Quali sono gli eroi Marvel non ancora presenti in gioco che vorreste assolutamente che Epic Games aggiungesse entro al fine della Stagione?

