Fortnite: ritorna una vecchia arma da lancio in occasione del Capodanno Cinese

Fortnite non ha proposto aggiornamenti per la sua modalità Battaglia Reale in questi giorni e, dopo l’update 11.40 della scorsa settimana, Epic Games è rimasta praticamente in silenzio. Questo non significa che non ci sia assolutamente alcuna novità o, per essere più precisi, qualche nuovo ritorno. Parliamo dei Razzi bottiglia, che sono stati tolti dal Magazzino di Fortnite in occasione del Capodanno Cinese.

Il nuovo Anno Lunare inizierà questo sabato, 25 gennaio 2020. I Razzi bottiglia sono stati riinseriti in Fortnite quest’oggi ma non è chiaro fino a quando rimarranno disponibili. È possibile che vengano nuovamente rimossi dal 26 gennaio, ma è molto più probabile che rimangano in-game fino al prossimo update o fino alla fine della stagione.

I Razzi bottiglia di Fortnite sono un oggetto da lancio aggiunto nell’update 7.30. Non sono stati particolarmente amati dal pubblico ed Epic ha deciso di eliminarli con l’update 8.01, mettendoli nel Magazzino. Si tratta di un’arma che, una volta impattata con il terreno, dà il via a un flusso di 45 razzi nella direzione del lancio, per un totale di circa 9-10 secondi. Ogni razzo fa 10 danni ai giocatori nell’area d’impatto e 42 danni alle strutture. Si possono accumulare massimo sei Razzi bottiglia ma in uno stesso momento possono essercene attivi solo due.

Sempre rimanendo in casa Fortnite, ricordatevi inoltre che potete creare una vostra emote tramite TikTok e cercare di rendere reale il vostro ballo. Pokimane, la nota streamer, ha dato l’esempio: potete vedere i dettagli nel nostro articolo dedicato. Diteci, qual è la vostra emote preferita di Fortnite?