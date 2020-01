Fortnite: un nuovo bug impedisce di lanciarsi dall’autobus

Buona parte della prima stagione del Capitolo 2 di Fortnite è stata caratterizzata dalla presenza di eventi e, precisamente, da quello dedicato a Star Wars. Ora, il cross-over è terminato e, in contemporanea con la chiusa dell’evento invernale, Epic Games ha introdotto un hotfix per eliminare alcuni problemi presenti nel gioco e disattivare le caratteristiche uniche degli eventi suddetti.

Il problema è che in questo passaggio qualcosa deve essere andato storto in quanto nuovi bug stanno rendendo un poco più complesso prendere parte a una partita del battle royale. Un utente di Fortnite, ad esempio, ha segnalato di essere stato lanciato sotto la mappa di gioco. Ora, un altro segnala qualcosa di ancora più strano e, in una certa misura, divertente.

Come sapranno più o meno tutti, un match di Fortnite Battaglia Reale inizia all’interno del autobus di battaglia che sorvola l’isola da un lato all’altro, così da permettere a tutti di scegliere dover cadere per iniziare a scontrarsi e ottenere la tanto agognata Vittoria Reale. Il bug di cui stiamo parlando, come potete vedere nel post Reddit qui sopra, fa però in modo che l’autobus si allontano dall’isola invece che avvicinarsi.

Attualmente si tratta di una sola segnalazione quindi potrebbe essere un caso isolato molto specifico, che difficilmente si ripeterà. I fan di Fortnite, però, hanno affrontato il problema con leggerezza con commenti del tipo “Capitolo 3 arriviamo!” oppure “Non sei degno di saltare dall’autobus, quindi ti sta portando via.”

Probabilmente Epic Games risolverà la questione in poco tempo, magari con un nuovo blocco di patch correttive in arrivo con il prossimo update che, vi ricordiamo, non ha ancora una data. Se quindi il bus vi impedisce di saltare sull’isola di Fortnite, non preoccupatevi: non siete i soli.