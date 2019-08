Fortnite, bug delle Stelle Segrete: ecco quando sarà risolto

Negli ultimi giorni i giocatori di Fortnite hanno dovuto fare i conti con un fastidiosissimo bug che impediva di ottenere le Stelle Segrete!

Di stagione in stagione e di settimana in settimana, Epic Games introduce sempre nuovi contenuti all’interno di Fortnite. Alle volte, però, ciò fa sì che venga inserito anche qualche bug: spesso si tratta di difetti minori, ma in alcuni casi ci sono problemi con degli elementi principali del gioco. Recentemente, è successo con le Stelle Segrete della Stagione 10 del battle royale. Un bug, infatti, impedisce di ottenerle.

Esattamente come nelle precedenti Stagioni, in quella attuale è possibile ottenere delle schermate di caricamento segrete, previo completamento di alcune missioni settimanali. Tali schermate contengono un importante indizio per trovare le Stelle Segrete. Si tratta di una sorta di caccia al tesoro apprezzata da molti fan che, ancora una volta, si sono prodigati per trovarle: purtroppo, questa volta è stato impossibile raccoglierle.

La colpa è di un bug ed Epic Games ne è perfettamente a conoscenza. Non solo, gli sviluppatori sanno esattamente dove sia il problema e sono quindi riusciti a trovare una soluzione: la correzione a questo bug arriverà domani, con la pubblicazione dell’aggiornamento 10.10.

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere che Epic Games corregga il bug delle Stelle Segrete con il prossimo update. Diteci, anche voi vi siete imbattuti in questo problema? Siete già andati a caccia delle stelle, oppure le sfide della stagione 10 di Fortnite non vi stanno convincendo?