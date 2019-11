Fortnite, anche il pro player Clix è stato bannato da Twitch

Un altro ban dalla piattaforma Twitch e questa volta, si tratta del pro-player di Fortnite Cody 'Clix' Conrod. Ma per quale motivo ora? Scopriamolo insieme.

I ban da parte di Twitch ai pro-player non sembrano terminare. Dopo il ban a vita di Jarvis di cui abbiamo ampiamente discusso nelle precedente notizie in questo ultimo periodo, è il turno di un altro ban (anche se non a vita) di Cody ‘Clix’ Conrod. Il pro-player di Fortnite, è stato “sorprendentemente” sospeso per una settimana da Twitch dopo aver tenuto una diretta streaming con Zayn, un altro pro-player di Fortnite precedentemente bannato a vita dalla piattaforma streaming.

A quanto pare le regole di Twitch sono chiare: “niente stream con personalità del settore sospese, pena la sospensione a propria volta“. Non è la prima volta che un professionista del settore viene bannato dalla piattaforma per essersi accompagnato a Zayn: era già accaduto a Khanada, ma in quel caso la sua “punizione” era stata di appena tre giorni di sospensione.

Proprio su questo fatto Clix ha voluto rispondere: “Bene, 7 giorni di ban per la presenza di Zayn nel mio stream… era silenziato (non poteva usare il microfono per parlare, ndr), e aveva anche cambiato il suo nickname. Come ha fatto Khanada ad ottenere appena 3 giorni di sospensione ed io 7? WTF?“.

Ricordiamo che Zayn è stato bannato permanentemente dalla piattaforma quando, dopo essere stato sospeso per un altro “reato”, è stato sorpreso a creare un secondo account dal quale ha continuato a trasmettere in streaming. Queste azioni non piacciono particolarmente a Twitch, la quale ha punito severamente il giocatore e pian piano, sta punendo tutti quelli che entrano in contatto con lui.

In quest’ultimo periodo se ne stanno sentendo di ogni. Voi cosa ne pensate?