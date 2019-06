Fortnite, svelate le date dei prossimi update

Epic Games ha pubblicato l'elenco dei prossimi aggiornamenti per le modalità Battaglia Reale e Salva il Mondo di Fortnite.

Come molti ben sapranno il tanto chiacchierato Fortnite viene aggiornato su base settimanale da Epic Games, tanto vogliosa di ben supportare il battle royale best-seller. Gli update rilasciati sono spesso di varia natura e includono nuovi item, nuove missioni e anche bilanciamenti per le varie modalità di gioco.

Spesso il contenuto di tali aggiornamenti è tenuto segreto dalla software house fino a poche ore dal lancio, leak e dataminer permettendo ovviamente. Questa peculiare scelta di Epic Games è stata però questa volta stravolta dal celebre publisher, che ha deciso di pubblicare contenuti e data di lancio dei prossimi update.

A onor del vero le informazioni rivelate riguardano solamente la modalità PvE di Fortnite, ossia Salva il Mondo.

Considerando però come gli update di tale parte di gioco e di Battaglia Reale vadano spesso a braccetto è lecito ritenere che le date indicate siano le medesime anche per la modalità più gettonata del titolo.

Ecco la lista degli update rivelati, con tanto di contenuti e data di lancio:

V9.20 Content Update (Settimana 6/11) Sci-Fi Pistol Wargames – Quantum Countdow

(Settimana 6/11) v9.30 Content Update (Settimana 6/18) Diecast Jonesy (Ritorno) Chromium Ramirez (Ritorno) SSD – Sopravvivenza Recupera i dati (versione Beta Storm) e Rifornimento ritornano come missioni permanenti

(Settimana 6/18) v9.30 Content Update 1 (Settimana 6/25) Sci-Fi Bat Evento estivo: una nuova quest disponibile ogni giorno. Completane 14 per ricevere un’arma esclusiva. Wargames – Shortcut

(Settimana 6/25) v9.30 Content Update 2 (Settimana 7/2) Star-Spangled Headhunter (Ritorno) Patriot Penny (Ritorno) Old Glory A.C. (Ritorno) Stars and Stripes Jonesy (Ritorno): completa una delle 14 quest dell’evento per sbloccare questo eroe Freedom’s Herald Pistol (Ritorno) Wargames – Meltdown

(Settimana 7/2) v9.30 Content Update 3 (Settimana 7/9) Sci-Fi Launcher Wargames – Double Trouble

(Settimana 7/9)

Che ne pensate di questa lunga lista di update, c’è qualche evento particolarmente interessante?