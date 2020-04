Fortnite: Deadpool Oro in arrivo con nuove sfide? Epic Games risponde

Una voce sempre più insistente, circolata tramite testate estere minori, social e molti YouTuber, vuole l’arrivo di una grande novità per Fortnite, molto attesa dai giocatori: la skin di Deadpool Oro, con tanto di missioni dedicate per sbloccarla. Si tratta della verità? La risposta breve è no, nulla di tutto questo è vero. Si tratta non di un semplice rumor o di un leak da verificare, ma di una fake news data per certa.

Epic Games ha infatti smentito l’arrivo di Deadpool Oro all’interno di Fortnite: dopotutto, ricordiamolo, ha rilasciato già due costumi alternativi per l’eroe Marvel, senza dimenticare tutti i classici oggetti cosmetici a pagamento tipici del battle royale. In questo momento, inoltre, l’attenzione degli sviluppatori è tutta rivolta ad Astronomical, l’evento di Travis Scott (qui tutti i dettagli ufficiali).

È quindi sicuro per la giornata di oggi e per tutto il resto della settimana non ci saranno assolutamente nuove sfide dedicate a Deadpool e non sarà introdotta la variante skin Deadpool Oro. Ovviamente non è impossibile che, a un certo punto, Epic Games decida di ritornare sull’eroe Marvel, ma attualmente non ci sono informazioni ufficiali in merito.

La Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite proseguirà ancora per varie settimane, visto che gli sviluppatori hanno deciso di rimandare l’arrivo della terza Season. Sempre in termini di rumor, pare che il team di sviluppo sia concentrato sulla creazione di una nuova meccanica di nuoto: i dataminer hanno infatti trovato una nuova animazione, all’interno dei file di gioco, che svela la possibilità di nuotare sott’acqua. Possibile che Epic voglia aggiungere questa novità con la Stagione 3?