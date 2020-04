Fortnite: potremo nuotare anche sott’acqua secondo un nuovo leak

Mentre tutti attendiamo l’arrivo di novità con l’aggiornamento 12.41 di Fortnite, i dataminer sono attivi, alla ricerca di nuove informazioni da condividere in esclusiva. Abbiamo già scoperto, per esempio, le sfide della settimana dedicate a Travis Scott e al suo evento Astronomical. Epic ha già confermato, a questo riguardo, anche la data e l’ora esatte del concerto. Tutto questo è però solo la punta dell’iceberg. Pare infatti che sia in arrivo una novità molto più grande: potremo nuotare sott’acqua.

Ovviamente non è nulla di confermato, ma i dataminer hanno scoperto una nuova animazione all’interno dei file di gioco di Fortnite. Questa si chiama “Underwater Swimming”: basandoci sul solo nome, quindi, pare proprio che potremo nuotare sott’acqua. Potete vedere l’animazione qui sotto, nel tweet condiviso da Skin-Tracker.

Example: Will show more when everything else is done pic.twitter.com/MHlYkjGtVS — Skin-Tracker (@SkinTrackerCom) April 21, 2020

Ovviamente questo non risponde a tutte le domande. Per iniziare, non sappiamo se si tratta di una novità già pronta per essere inserita: è possibile che Epic voglia introdurre questa feature solo nelle prossime settimane. Inoltre, non sappiamo in che modo sarà sfruttata. Questa nuova feature permetterebbe di esplorare sott’acqua liberamente, oppure si tratta solo di un’azione contestuale, da eseguire in punti specifici per ottenere qualche oggetto o arma?

Per ora purtroppo non possiamo rispondere: non possiamo fare altro se non attendere il nuovo update di Epic Games. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che poter nuotare sott’acqua cambierà gli equilibri di gioco in modo significativo, oppure credete che non influirà?