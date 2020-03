Fortnite: ecco tutti i cambiamenti a tema Deadpool trovati nell’update 12.30

Quest’oggi è finalmente stato reso disponibile l’aggiornamento di Fortnite 12.30 che ha introdotto varie novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. Ovviamente c’è ancora altro da scoprire per il battle royale di Epic Games. Precisamente, sono attese molte novità a tema Deadpool, il personaggio di questa stagione. Dataminer e leaker si sono quindi dati da fare e hanno analizzato le linee di codice dell’update. Ecco quanto è stato scoperto.

Prima di tutto, Deadpool prenderà il completo controllo dello Yatch con tanto di statua con la sua maschera. Le sue pistole doppie saranno inoltre la nuova arma mitica e sostituiranno l’AR Pesante. Secondo “iFireMonkey” queste armi useranno proiettili medi, avranno un tempo di ricarica di 2.16 secondi, un caricatore da 18 colpi e faranno 21 danni ai giocatori.

Deadpool drops design, and there's also a battlebus! pic.twitter.com/OYxzFx31Mo — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) March 31, 2020

A questo si aggiunge l’arrivo di un Battle Bus a tema Deadpool: l’eroe prenderà il controllo del mezzo. Si tratta probabilmente di cambiamenti temporanei che dureranno una o due settimane secondo i leaker. Potete vedere un’immagine qui sopra, nel tweet del noto dataminer HYPEX. A questo si aggiunge anche un nuovo stile per la skin di Deadpool: è stata trovata una versione dell’eroe senza maschera. Non proprio un bel vedere, è certo, ma le varianti sono sempre apprezzate.

Questi, lo ripetiamo, sono solo leak: per quanto le fonti siano ben note e credibili, non possiamo considerare tali informazioni come ufficiali. Parte di queste novità potrebbero non essere effettivamente introdotte e, sopratutto, è possibile che ci siano altri contenuti ancora non scoperti. Non ci resta altro da fare se non attedere novità ufficiali da parte di Epic Games; nell’attesa, possiamo divertirci con quanto proposto nell’aggiornamento di Fornite 12.30.