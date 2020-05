Fortnite: un glitch rivela nuove informazioni sull’evento Doomsday in arrivo

In questi ultimi mesi, in molti si sono chiesti quale sarà il prossimo evento che inaugurerà l’arrivo della Stagione 3 di Fortnite. Epic Games è sicuramente già al lavoro su quello che viene definito il Doomsday, il giorno del giudizio che porterà di sicuro numerose novità all’interno del mondo di gioco del battle royale. Ecco il motivo per cui gran parte della community di Fortnite si è attivata da tempo al fine di scoprire qualche dettaglio relativo al prossimo evento che segnerà la fine della Stagione 2.

A quanto pare, nelle ultime ore, sarebbe stato scoperto un particolare legato proprio al Doomsday. Si tratta di un piccolo dettaglio rivelato da FortTory: in seguito all’ultimo aggiornamento di Fortnite è sbucato fuori uno strano glitch all’interno della schermata di Midas dell’Agenzia. Se siete particolarmente curiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al video pubblicato da FortTory presente proprio qui sotto.

The StormTheAgency Event Challenges LEAKED in-game!

As you can see, we need to collect three goldenbars in Midas his room, also the Doomsday Device seems more active then it currently is. pic.twitter.com/JYPQCXE4kj

— FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) May 3, 2020