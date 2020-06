Fortnite: l’Evento Dispositivo distruggerà l’Agenzia, un video lo prova

Fortnite Capitolo 2 sta per giungere alla conclusione della Stagione 2 e dare via alla Stagione 3. Prima, però, sarà necessario passare attraverso l’evento Doomsday, rinominato recentemente come Evento Dispositivo. Non è noto, almeno ufficialmente, cosa accadrà, ma secondo i dataminer porterà alla distruzione dell’Agenzia. Ora, abbiamo anche un video che lo prova.

Come potete vedere qui sotto, il noto leaker FireMonkey, affidabile per quanto riguarda il mondo di Fortnite, ha trovato una serie di file di gioco che non lasciano adito a molto dubbi. Il filmato mostra un modello dell’Agenzia, ancora non incluso nel gioco effettivo. Possiamo vedere che il quartier generale che è stato al centro degli ultimi mesi del battle royale è distrutto.

Event Spoilers

Here is a video of how the Agency will look after the event.

In the past we only really had images posted by other leakers about how this will look but I felt a video gives a better understanding of how it will look.

Will post more stuff soon! 🙂 pic.twitter.com/fupu0b0VFs

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) May 30, 2020