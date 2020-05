Fortnite: come partecipare all’evento a posti limitati Il Dispositivo

Come già accennato da Epic Games in precedenza, il passaggio dalla Stagione 2 alla 3 di Fortnite sarà scandito da un nuovo evento esclusivo chiamato Il Dispositivo. Sebbene ci sia ancora molto da scoprire a riguardo, il team di sviluppo ha già dichiarato che per questa volta si tratterà di un evento molto particolare, al quale potranno partecipare solamente un gruppo limitato di giocatori.

L’evento Il Dispositivo prenderà vita sabato 6 giugno e stando alle parole di Epic metterà gli appassionati di Fortnite davanti ad un vero e proprio spettacolo unico che verrà treasmesso in diretta all’interno del popolarissimo titolo. Il tutto comincerà a partire dalle ore 20:00 (orario italiano) presso L’Agenzia che si può facilmente trovare raggiungendo il centro della mappa.

Come accennato qualche riga più sopra, Il Dispositivo sarà un evento a posti limitati, pertanto si invitano i giocatori interessati a non perderselo a raggiungere L’Agenzia all’incirca una mezz’ora prima che lo spettacolo cominici; così da assicurarsi un posto in “prima fila”. Ciò che accadrà durante l’evento non è ancora chiaro, ma stando ad alcuni rumor apparsi di recente in rete sembrerebbe che la mappa di gioco vedrà dei cambiamenti che ne modificheranno la conformazione.

Insieme all’annucnio dello spettacolo Il Dispositivo, durante la giornata di ieri Epic Games ha voluto annunciare il rinvio dell’inizio della Stagione 3 di Fortnite, che prenderà il via il prossimo 11 giugno. Cosa vi aspettate dal nuovo evento che prenderà vita all’interno di Fortnite? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.