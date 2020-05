Fortnite: nuovo evento in arrivo per la Stagione 3 con… Kirby?

Uno dei grandi punto di forza di Fortnite sono i suoi eventi cross-over che mescolano il contenuto originale con personaggi e mondi narrativi provenienti da altre IP videoludiche (e non). Un facile esempio è quanto avvenuto nella Stagione 2, attualmente ancora in corso: Deadpool, l’amato super eroe Marvel, è stato al centro di sfide e missioni. Cos’altro ci aspetta in futuro? Secondo alcuni, uno dei personaggi di Nintendo, Kirby, potrebbe essere il prescelto.

Questa conclusione è stata raggiunta dopo l’apparizione del personaggio all’interno di un trailer dedicato alla modalità Party Royale di Fortnite. Parliamo della nuova modalità dell’isola Papaya, dedicata al gioco in relax senza armi o possibilità di costruire. Nel filmato, Kirby appare brevemente in un angolo del grande schermo presente in Party Royale. Se non l’avete visto, non stupitevi troppo: nei trailer di Sony e Microsoft è infatti stato censurato, come indicato da FactsKirby.

In Fortnite's "Welcome to Party Royale" trailer, Kirby is visible during a live show, which was censored in the Sony trailer. This isn't the first time Kirby and Fortnite appeared together — a 2019 My Nintendo wallpaper for Kirby's Extra Epic Yarn erroneously had a Fortnite logo. pic.twitter.com/qYQY4dqdDz — Kirby: Star Facts (@FactsKirby) May 8, 2020

Sappiamo bene che Nintendo è attiva nel difendere le proprie IP e, per ora, né Epic Games né la società di Kyoto hanno confermato nulla riguardo a un possibile cross-over. Questa ambiguità potrebbe aver spinto Sony e Microsoft a evitare ogni rischio e a censurare il personaggio rosa. Non si tratta inoltre della prima volta durante la quale Fortnite e Kirby vengono associati: nel 2019 un wallpaper My Nintendo dedicato a Kirby’s Extra Epic Yarn ha incluso per errore un logo del battle royale.

Per ora è difficile capire se si sia trattato solo di un caso o se la presenza di Kirby sia voluta. Ricordiamo inoltre che Nintendo, pur accettando sulla propria console titoli violenti, è solita rimanere ben distante da opere che raffigurano armi da fuoco in modo realistico. Un cross-over con Fortnite potrebbe però essere possibile se legato alla modalità Party Royale, completamente pacifica.

Infine, ricordiamo che i rumor e i leak più recenti puntano tutto sul tema acquatico e sulla presenza di Aquaman all’interno di Fortnite. Un cross-over con Kirby rimane quindi la possibilità meno credibile, a nostro parere. Voi però cosa ne pensate?