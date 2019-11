Fortnite: anche Ewok si trasferirà su Mixer?

La lotta tra i due colossi Twitch e Mixer è ancora aperta e continua senza esclusione di colpi. Dopo Ninja, Shroud e King Gothalion, Mixer non si ferma e vuole far entrare nella sua piattaforma altri streamer provenienti dal mondo di Fortnite. In queste ultime ore ci sono altre indiscrezioni che vedono Ewok, come prossima streamer a partire verso un’esclusiva con Mixer. La ragazza ha pubblicato ieri sul suo account Twitter, un brevissimo video alquanto criptico della durata di 32 secondi.

Usando i colori verde acqua e rosa, la ragazza li mescola ricavando una tonalità blu che stende sul muro. Il risultato finale secondo molti, sarebbe simile al colore identificativo di Mixer. Questo breve video ha portato i fan a scatenarsi con una marea di speculazioni.

Per chi non fosse aggiornato sul mondo streamer, ricordiamo che Ewok è esplosa come un grande talento dopo che Timothy “TimTheTatman” l’ha ospitata nel suo canale. Grazie a questa ospitata, la ragazza che ricordiamo essere affetta da sordità, è esplosa letteralmente di seguaci. Da poche centinaia a 10.000 in un solo giorno, partecipando inoltre a numerosi eventi Pro-Am di Fortnite.

Di recente la streamer ha annunciato di esser diventata la prima ragazza a unirsi ai FaZe Clan, organizzazione statunitense tra le più conosciute, amate (e odiate) del panorama esport a Stelle e Strisce e diventando di fatto, la seconda giocatrice di età inferiore ai 14 anni a unirsi a FaZe dopo H1ghsky1, dodicenne che ha contribuito ad alimentare la polemica con Tfue solo poche settimane fa.

Ovviamente un suo passaggio a Mixer, risulterebbe un nuovo inizio sulla piattaforma di streaming di Microsoft, la quale sta ovviamente cercando di superare Twitch per il controllo dello streaming live. Riuscirà nel suo intento? O Twitch risulta essere ancora una piattaforma potente ed incrollabile?