Fortnite Fortbyte 26: dove e come trovarlo in un bunker innevato con il costume Jonesy Bunker

Nuovo giorno, nuovo collezionabile da trovare all’interno dell’iconico battle royale di Epic Games. Oggi è il turno del Fortnite Fortbyte 26, celato in un bunker innevato. Come ormai ben sappiamo, una volta scovati tutti i Fortbyte sarà possibile svelare il segreto della stagione 9 di Fortnite. Vediamo quindi insieme subito dove e come trovare il Fortnite Fortbyte 26.

Questa volta, il collezionabile si trova in una zona abbastanza semplice da scovare: non sono infatti molti i bunker nella parte innevata della mappa. La peculiarità di tale Fortbyte è però che sarà disponibile solo utilizzando il costume Jonesy Bunker, skin contenuta nel season pass della Stagione 9. Per aiutarvi a trovarlo, vi condividiamo un filmato. A differenza dello sprovveduto youtuber ricordatevi però di mettere la skin corretta per questa sfida!

