Fortnite Fortbyte 88: dove e come trovarlo nella zona J3 della mappa

Il Fortnite Fortbyte 88 è finalmente disponibile; per sapere come e dove trovarlo nella zona J3 della mappa, potete seguire questa nostra guida.

Nuovo giorno, nuovo collezionabile da trovare sull’isola del battle royale di Epic Games. Questa volta il nostro obbiettivo è recuperare il Fortnite Fortbyte 88, che si trovare nella zona J3 della mappa. Come sappiamo, una volta scovati tutti sarà possibile svelare il segreto della stagione 9 di Fortnite: ancora non sappiamo precisamente di cosa si tratti, ma pare che sia legato al Cubo Viola Kevin e, probabilmente, a quello che sta accadendo a Picco Polare. Non distraiamoci, però, e vediamo insieme dove e come trovare il Fortnite Fortbyte 88.

Questa volta, il collezionabile si trova in una zona un più difficile da individuare senza indizi visivi precisi. Il Fortnite Fortbyte 88 si trova in campo aperto, nelle vicinanze di un bosco nella zona J3 della mappa. Per aiutarvi a trovarlo, vi condividiamo un filmato.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 88, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: