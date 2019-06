Fortnite Fortbyte 79: dove e come trovarlo in una postazione arcade

Il Fortnite Fortbyte 79 potrebbe essere difficile da scovare: ecco dove e come trovarlo all'interno di un arcade a Mega Mall!

Giorno dopo giorno continuano ad apparire i nuovi Fortnite Fortbyte, ovvero i collezionabili del battle royale di Epic Games. Una volta raccolti tutti sarà svelato il segreto della Stagione 9: si tratta però di un percorso lungo che potrebbe mettere in difficoltà chi ha meno tempo da dedicare alla ricerca di questi extra. Per quanto motivo vi proponiamo una nuova guida, in questo caso sul Fortnite Fortbyte 79.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 79 sull’isola è necessario recarsi in una delle due aree introdotte con la stagione 9: parliamo di Mega Mall. All’interno del centro commerciale sarà necessario raggiungere la zona degli arcade: il Fortnite Fortbyte 79 sarà sulla destra, nelle vicinanze di una scrivania. Come sempre, vi forniamo anche un video per aiutarvi nella localizzazione dell’oggetto.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 79, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: