Fortnite, i giocatori insorgono a causa della rimozione temporanea del Bazooka a bende

Con l’avvento qualche settimana fa del Capitolo 2 di Fortnite sono stati numerosi e significativi i cambiamenti che hanno interessato il celeberrimo battle royale di Epic Games. Il titolo ha infatti completamente cambiato veste con tale aggiornamento, arricchendosi di una mappa completamente nuova, meccaniche inedite e, ovviamente, tanti nuovi oggetti.

Una delle aggiunte di maggior rilievo, per quanto riguarda le armi, è sicuramente stata il Bazooka a bende, una possente arma che permette di curare i propri alleati semplicemente sparando loro contro. A rendere ancora più interessante tale oggetto è inoltre il fatto che è il primo item nella storia del titolo ad utilizzare ben due slot di armi e non solo uno.

We're aware of reports of the Bandage Bazooka causing syncing issues. As we address this, the Bandage Bazooka has been temporarily disabled from the core, competitive, and Playground playlists.

We'll provide an update when this is resolved. pic.twitter.com/jzgne0N0ib

— Fortnite Status (@FortniteStatus) November 9, 2019