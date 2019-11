Fortnite: scoperti nuovi glitch per non subire danni da caduta

Fortnite, in qualità di game as a service, è un gioco costantemente aggiornato e rivisitato dagli sviluppatori. Parte del lavoro è rivolto all’introduzione di nuovi contenuti per i giocatori, mentre il resto del tempo il team cerca di eliminare bug e glitch. Ovviamente, non sempre vengono scovati ed eliminati. Recentemente, sono stati scoperti nuovi glitch che permettono di non subire danni da caduta.

Il primo è stato scoperto dallo streamer Nickmercs, il quale stava giocando in solo in attesa della propria squadra. Visto che i suoi compagni erano pronti, ha deciso di eliminarsi lanciandosi dall’alto di una rampa da lui stesso costruita: il giocatore si è lasciato cadere ed è atterrato senza alcun danno, con suo grande stupore come potete vedere anche nel video qui sotto.

Il motivo per il quale il PG dello streamer non è morto è probabilmente legato al fatto che è passato attraverso un cespuglio senza aver eseguito un salto: l’arbusto blocca quindi tutto il danno. Si tratta di un vantaggio situazionale che, nell’agitazione di un combattimento, difficilmente si può sfruttare, ma si tratta di un elemento da correggere con un futuro aggiornamento.

Non si tratta però dell’unico metodo scoperto dai giocatori recentemente. Il secondo modo richiede un po’ più di preparazione; è necessario: attaccarsi a un zipline, lasciarsi cadere e finire in acqua. Solo a quel punto sarà possibili evitare un singolo danno da caduta. Si tratta di una strategia un po’ più complicata e che richiedere di essere preparata in anticipo, quindi difficilmente potrà essere sfruttata dai giocatori, ma nondimeno è qualcosa che Epic Games deve patchare.

Diteci, voi avete mai sfruttato (involontariamente, chiaro) un bug o un glitch per ottenere un vantaggio all’interno di Fortnite?