Fortnite, la prossima stagione cambierà per sempre il gioco?

Epic Games ha sempre dimostrato di saper trattare bene Fortnite, migliorando il gioco con aggiornamenti continui e un supporto sul lungo termine davvero esemplare. Un noto leaker del battle royale, HYPEX, ha recentemente rivelato un’informazione molto interessante riguardante la prossima stagione, che cambierà radicalmente il titolo per come lo conosciamo. Secondo l’insider, Epic Games introdurrà l’Unreal Engine 5 come motore di gioco di Fortnite con l’arrivo della stagione 8 del capitolo 2, abbandonando quindi l’Unreal Engine 4.

Questo significa che a breve il titolo potrà ricevere un potenziamento grafico non indifferente, cosa che farà sicuramente la felicità di molti giocatori. Tuttavia, non sappiamo nel dettaglio quali saranno le modifiche più sostanziali: possiamo però aspettarci illuminazioni più realistiche, un livello di dettaglio più elevato e in generale un aumento di frame rate. Per chi non lo conosce ancora, l’Unreal Engine 5 è il nuovo motore di gioco realizzato da Epic Games stessa, rivelato durante maggio 2020 e che supporterà PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per il momento, solo alcuni sviluppatori hanno accesso a questo motore, dato che si è ancora in una fase prematura. Tra questi c’è proprio The Coalition che, oltre a Gears 6, si vocifera stia lavorando a un progetto completamente nuovo. L’insider rivela anche che il modding è in arrivo su Fortnite, e che gli appassionati dovrebbero iniziare a studiare Unreal Engine 5 per prepararsi all’arrivo di questa attesissima feature.

Fortnite will move to Unreal Engine 5 starting next season, not very big news for some people but I'm sure there are people out there who care.

Also creative map makers should start learning UE5 in their free time and prepare for when Modding comes out, you still have time..

— HYPEX (@HYPEX) July 31, 2021