Fortnite: Lady Dimitrescu, Rick e Morty e tanti altri possibili crossover in arrivo?

L’universo di Fortnite è costantemente in evoluzione, e nel corso del tempo ha accolto tutta una serie di personaggi provenienti dai più disparati media d’intrattenimento. Da Mando della serie TV The Mandalorian fino alle skin dedicate alle squadre da calcio e di basket più famose, non c’è più limite alle tipologie di contenuti che Epic Games sta immettendo regolarmente all’interno di quello che ormai possiamo definire tranquillamente come un metaverso.

Di recente Epic Games ha pubblicato un sondaggio in cui ha chiesto ai giocatori quali altri personaggi vorrebbero vedere in Fortnite. Le scelte sono tra le più disparate, e comprendono sia personaggi classici dei videogiochi, serie TV ecc, che personaggi che hanno raggiunto la popolarità solo di recente. Tra questi ultimi, infatti, è possibile vedere come molti appassionati apprezzerebbero vedere debuttare nel gioco Epic Lady Dimitrescu, ma non solo.

Alcuni degli altri personaggi o brand d’intrattenimento menzionati includono South Park, Pewdiepie, Rick & Morty, Luigi, I Griffin e Mignolo e Prof. Va sottolineato come questi sondaggi non significano assolutamente che vedremo davvero tutti questi personaggi debuttare nel titolo Epic Games, anche se vedendo la piega che stanno prendendo i recenti crossover di Fortnite non si può escludere assolutamente alcuna possibilità.

Epic is sending out another survey about so many brands, shows, characters ect (via: @RyderFromGTA)

Some of those are:

– Lady Dimitrescu

– Family Guy

– WandaVision

– Rick & Morty

– Invincible

– Luigi

– CJ

– Lil Uzi Vert

– Lady Gaga

– 21 Savage

– 2Pac

And here's all of them: pic.twitter.com/gsV0qoTCaJ

— HYPEX (@HYPEX) May 21, 2021