Fortnite: un utente ricrea una mappa di COD

Fortnite non è solo una battle royale, ma è anche creatività e condivisione: un utente ha ricreato una mappa di COD nel gioco di Epic!

Fortnite è conosciuto per la propria modalità Battaglia Reale, ma da qualche tempo è disponibile anche la Modalità Creativa che permette di creare mappe uniche e condivisibili con gli altri utenti. Recentemente, un giocatore conosciuto con il nome BuscoOpelCorsa su Reddit, ha ricreato una mappa di COD nel gioco di Epic Games.

Più precisamente, è stata ricreata la Città Zombie di Call of Duty: Black Ops 2. Il creatore ha affermato che è possibile fare il respawn solo due volte e che il numero delle munizioni è limitato per dare un po’ di pepe all’azione. Potete vedere un breve filmato di presentazione a questo indirizzo.

Nella pagina Reddit gli utenti stanno elogiando il lavoro di BuscoOpelCorsa. Le dimensioni della mappa non sono incredibili, ma questo è limitato anche dalla memoria massima messa a disposizione del gioco di Epic Games. Il codice legato alla creazione di Busco è 6975-6523-1196.

Diteci, quanto vi dedicate alla modalità creativa di Fortnite? Avete mai realizzato qualche mappa, oppure vi siete sempre concentrati su quanto fatto da altri giocatori? La creatività degli utenti è sempre alta e, come il mondo delle mod ci insegna, sono molti quelli che desiderano mettere del proprio all’interno di un gioco. Se siete interessati alla creazione di livelli e affini, fra una settimana avrete modo di acquistare Dreams in versione Accesso Anticipato: attenzione, però, il numero di ingressi è limitato, quindi dovrete affrettarvi se non volete perdere il posto.