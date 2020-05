Fortnite: la mira assistita su PC sarà presto modificata, ecco i dettagli

Fortnite, inutile negarlo, si tratta a tutti gli effetti del gioco del momento anche in questa prima metà del 2020. Epic Games ha continuato ad aggiornare il suo titolo di punta aggiungendo varianti di ogni tipo, senza contare di eventi a dir poco incredibili come il concerto di Travis Scott oppure l’anteprima del trailer del nuovo film di Christopher Nolan Tenet.

Nonostante Fortnite sia ancora giocato da migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, continua ad essere attaccato per una questione un po’ strana. Va ormai avanti da diverso tempo una vera e propria guerra tra i giocatori che usano il controller su PC e chi invece no. A quanto pare, gli utenti che usano il joypad, hanno il vantaggio di possedere la mira assistita, cosa inesistente per chi gioca con la combo mouse + tastiera. La diatriba va avanti da diversi mesi, tanto che streamer noti come Ninja continuano a lamentarsi tutt’ora minacciando di lasciare il battle royale. Sembrerebbe che Epic Games abbia accolto tale richiesta ed abbia in mente un modo per sistemare la situazione ma che verrà attuato solo al termine della Fortnite Champion Series.

More controller adjustments coming soon. After playing on the sticks I think there is still plenty of quality of life additions that controller needs. Hopefully whatever changes are made reward skill instead of just brainlessly spamming. pic.twitter.com/VM0SYzKhoT — SypherPK (@SypherPK) May 20, 2020

Purtroppo quindi ad oggi non si sa ancora nulla del piano di Epic Games, ma siamo sicuri che riuscirà a sistemare la questione. In ogni caso sono stati in molti ad accogliere ed applaudire il team di sviluppo dopo aver sentito questa dichiarazione, uno di questi è Tfue, uno dei giocatori più noti di Fortnite che aveva di recente minacciato di mollare definitivamente il titolo se non ci fossero stati dei provvedimenti a riguardo. L’unica cosa da fare ora è semplicemente aspettare la fine del Fortnite Champion Series.

