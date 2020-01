Fortnite: la neve si sta sciogliendo, novità in arrivo?

Con l’evento invernale, la mappa di Fortnite si è riempita pian piano con la neve, partendo dalle montagne nella zona sud-est. La mappa ha visto l’aggiunta di sempre più neve fino a quando non sono iniziate anche delle tempeste, rendendo la visibilità scarsa. L’idea di non introdurre il cambiamento climatico in maniera netta ma realizzarlo nel giro di un paio di settimane è stata una novità per Fortnite: di certo ha aiutato a rendere più immersiva l’esperienza.

Ora, la neve sta scomparendo. Il gelo sta passando e l’erba inizia a spuntare ancora una volta: la prima area “liberata” è Pantano Palpitante. Anche nel resto della mappa la neve sta scomparendo: nuovamente non si tratta di un processo istantaneo, ma questa volta pare che sia molto più rapido. Probabilmente in pochi giorni avremo di nuovo accesso alla normale mappa del Capitolo 2.

Avete reclamato i vostri regali gratis?

La neve ha creato un po’ di varietà, anche se i giocatori non hanno sempre apprezzato le tempeste. Ora la domanda è: quali novità ci attendono? La Stagione 1 del Capitolo 2 si è per certo presa il proprio tempo e, con lo scioglimento dei ghiacci, potremmo trovare qualche sorpresa ad attenderci?

I fan aspettano inoltre un nuovo update che risolva le problematiche che stanno rendendo complesso giocare negli ultimi giorni: come vi avevamo riportato, Epic Games afferma di essere a conoscenza dei bug e di esser al lavoro per far tornare la situazione di Fortnite a uno stato ottimale.

Ora non ci resta altro da fare se non attendere e scoprire cosa abbiano in serbo per noi gli sviluppatori. Diteci, qual è stata la vostra parte preferita dell’evento invernale di Fortnite?