Fortnite, il PlayStation Store svela erroneamente la Stagione 10

Un'immagine apparsa in bella vista sul PlayStation Store ha svelato quella che potrebbe essere l'immagine della Stagione 10 di Fortnite.

Nonostante sia attualmente in corso di svolgimento la World Cup del titolo, Fortnite continua ininterrotto la propria marcia di avvicinamento alla propria Stagione 10. La Stagione 9 è infatti oramai agli sgoccioli e, mentre alcuni giocatori sono ancora intenti a completare i 100 livelli del Battle Pass, altri non vendono l’ora di poter mettere le mani sui cambiamenti attesi con la season sucessiva.

Alla Stagione 10 di Fortnite, di cui oggi non si sa ancora praticamente nulla, manca infatti veramente poco, essendo attesa per il prossimo 1 Agosto. Conoscendo il modus operandi di Epic Games nei prossimi giorni verranno rilasciati sui profili social ufficiali del publisher diverse immagini teaser ma attualmente non è ancora stato pubblicato nulla a riguardo.

BREAKING: Fortnite Season 10 might be called 'Season X', if this suppose PlayStation icon is anything to go by.#Fortnite #FortniteSeason10 pic.twitter.com/142cPSuxYo — Fortnite Season 10 News & Leaks (@FortniteBattle) July 27, 2019

A muovere le acque in attesa delle mosse di Epic Games è stato però questa volta il PlayStation Store che ha pubblicato inaspettatamente un’immagine dell’attesa Stagione 10 di Fortnite. In essa non si può purtroppo vedere molto, se non un’enorme X che indica appunto il fatto che il celebre battle royale è arrivato alla decima season.

Molto probabilmente non bisognerà attendere ancora molto per conoscere ulteriori dettagli riguardo la nuova stagione di Fortnite: come precedentemente accennato, infatti, tra oggi e domani Epic Games dovrebbe cominciare a rilasciare indizi su quella che, secondo varie indiscrezioni, sarà una season basata sui viaggi nel tempo.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi si tratta di un errore o il PlayStation Store ha volutamente rilasciato tale immagine prima del previsto? Cosa vi aspettate da questa attesissima Stagione 10 di Fortnite? Raccontateci le vostre aspettative a riguardo direttamente nei commenti!